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«Известия» запечатлели боевую работу «Пятнашки» по вражеским целям

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров побывал в рядах батальона «Пятнашка» Донецкой Народной Республики (ДНР) на позиции, расположенной максимально близко к линии обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Авдеевкой, где до противника всего 150 метров.

«Мы сейчас подобрались максимально близко к позициям украинцев. Надо сказать, что эта система окопов — это бывшие позиции Украины, откуда их выбили. Они даже связаны вместе с собой», — сказал журналист.

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Однако добраться до украинских солдат по этим окопам нельзя, поскольку перед уходом они заминировали все пути. Поэтому единственный путь выбить военнослужащих ВСУ — наносить удары по их позициям.

Военкор запечатлел боевую работу «Пятнашки» по вражеским целям.

«Сейчас наши солдаты, как вы видите, отрабатывают по позициям ВСУ. После вчерашней ночи они притихли после ударов наших бойцов, видимо, залечивают свои раны. И здесь интенсивность очень важна. Нужно не давать им успокоиться и продохнуть. Как раз этим и занимаются наши солдаты», — пояснил Хайдаров.

Уже первые минуты атаки приносят свои результаты.

«Их глаза от наших — порядка 150 м. Мы, по большому счету, сейчас отомстили за пацанов за наших. Это только начало для них. На данный момент у них уничтожен блиндаж. Как минимум опорный пункт у них один размотали», — рассказал боец с позывным «Москаль-старший».

Накануне военные ДНР запустили по позициям националистов десятки снарядов.

«Вчера хорошо отработал миномет. Ну час-полтора они сильно кричали. На украинской мове», — рассказал боец Сергей Логинов.

Уже сегодня боевики ВСУ после очереди из автоматов Калашникова получили и прилеты очередного залпа из ручного противотанкового гранатомета (РПГ).

По словам бойцов «Пятнашки», сегодняшняя боевая работа стала актом возмездия за погибших сослуживцев.

«Слава богу, отомстили… За Лешего, за пацанов за наших», — заявил один из военных.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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