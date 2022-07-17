Украинские националисты удерживают детей в приюте Славянска. Онлайн спецоперации 17 июля

Украинские войска выпустили 15 снарядов калибром 155 миллиметров по населенному пункту Доломитное в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Украинские войска в 08:30 нанесли второй артиллерийский удар по поселку Пантелеймоновка, использовав орудия натовского калибра 155 мм, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Вооруженные силы Украины обстреляли Ясиноватую в ДНР из реактивной системы залпового огня «Град», ссообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Два человека погибли за сутки в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, еще один пострадал, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Украинские войска выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Россия ожидает переговоров с Украиной на своих условиях, в противном случае боевые действия станут интенсивнее, заявил украинским СМИ бывший глава украинской Службы внешней разведки, генерал армии Николай Маломуж.
Украинские националисты подорвали при отступлении здание торгового цента «Версаль» в Лисичанске, несмотря на то что в непосредственной близости находились жилые дома, рассказал житель города.
Жители села Никольское Херсонской области получили из России гуманитарную помощь — 300 наборов, сообщили в Минобороны России.
В 4 утра не менее шести ракет были выпущены в сторону Луганска, над которым снова сработали системы противовоздушной обороны, сообщил корреспондент «РИА Новости».
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович 16 июля заявил, что Киев может атаковать Крымский мост, «как только появится первая техническая возможность».
- Если есть ограничения от партнеров, потому что они видят общую картину, не бить по территории Российской Федерации — значит, не будем бить. У нас целей на территории Украины хватает. А между прочим, Крымский мост проходит по территориальным водам Украины», — сказал он.
В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) началась новая волна дезертирства. Позиции покидают целыми подразделениями, узнали «Известия».
На Украине задержали бывшего начальника Службы безопасности Украины (СБУ) по Автономной Республике Крым Олега Кулинича.
Более 40 человек обратились за прошедшие сутки с просьбой эвакуировать их из опасных районов Украины, сообщило Министерство обороны России.
Украинские националисты оборудовали опорный пункт в детском приюте «Паруса надежды» Славянска Донецкой Народной Республики. В подвале здания в качестве живого щита насильно удерживаются воспитатели с детьми, рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Вооруженные силы Украины накануне вечером нанесли ракетный удар по Алчевску Луганской Народной Республики, в результате чего разрушено троллейбусно-автобусное депо, сообщил мэр города Альберт Апшев.
Украинские неонацисты оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов в одной из школ города Соледара Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны.