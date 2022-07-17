Украинские националисты удерживают детей в приюте Славянска. Онлайн спецоперации 17 июля

Украинские националисты удерживают детей и воспитателей в приюте Славянска, используя их как живой щит, также опорный пункт и склад боеприпасов оборудован в одной из школ города Соледара. Тем временем СБУ задержала бывшего начальника Службы безопасности Украины по Автономной Республике Крым Олега Кулинича, в СБУ началась новая волна дезертирства, в Киеве в очередной раз заявили о намерении взорвать Крымский мост, но только тогда, когда разрешат «партнеры», а экс-глава украинской Службы внешней разведки заявил, чо Россия ожидает переговоров с Украиной на своих условиях, в противном случае боевые действия станут интенсивнее. Что происходит на Украине, в России и в мире 15 июля 2022-го на фоне спецоперации по защите Донбасса — в прямой трансляции «Известий».