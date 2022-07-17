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Украинские националисты удерживают детей в приюте Славянска. Онлайн спецоперации 17 июля

Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»
Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Украинские националисты удерживают детей и воспитателей в приюте Славянска, используя их как живой щит, также опорный пункт и склад боеприпасов оборудован в одной из школ города Соледара. Тем временем СБУ задержала бывшего начальника Службы безопасности Украины по Автономной Республике Крым Олега Кулинича, в СБУ началась новая волна дезертирства, в Киеве в очередной раз заявили о намерении взорвать Крымский мост, но только тогда, когда разрешат «партнеры», а экс-глава украинской Службы внешней разведки заявил, чо Россия ожидает переговоров с Украиной на своих условиях, в противном случае боевые действия станут интенсивнее. Что происходит на Украине, в России и в мире 15 июля 2022-го на фоне спецоперации по защите Донбасса — в прямой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:25
Украинские войска выпустили 15 снарядов калибром 155 миллиметров по населенному пункту Доломитное в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Сегодня, 09:24
Украинские войска в 08:30 нанесли второй артиллерийский удар по поселку Пантелеймоновка, использовав орудия натовского калибра 155 мм, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Сегодня, 09:23
Вооруженные силы Украины обстреляли Ясиноватую в ДНР из реактивной системы залпового огня «Град», ссообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Сегодня, 09:20
Два человека погибли за сутки в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, еще один пострадал, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Сегодня, 09:17
Украинские войска выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Сегодня, 08:38
Россия ожидает переговоров с Украиной на своих условиях, в противном случае боевые действия станут интенсивнее, заявил украинским СМИ бывший глава украинской Службы внешней разведки, генерал армии Николай Маломуж.
Сегодня, 08:36
Украинские националисты подорвали при отступлении здание торгового цента «Версаль» в Лисичанске, несмотря на то что в непосредственной близости находились жилые дома, рассказал житель города.
Сегодня, 08:36
Жители села Никольское Херсонской области получили из России гуманитарную помощь — 300 наборов, сообщили в Минобороны России.
Сегодня, 08:35
В 4 утра не менее шести ракет были выпущены в сторону Луганска, над которым снова сработали системы противовоздушной обороны, сообщил корреспондент «РИА Новости».
Сегодня, 08:33
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович 16 июля заявил, что Киев может атаковать Крымский мост, «как только появится первая техническая возможность». - Если есть ограничения от партнеров, потому что они видят общую картину, не бить по территории Российской Федерации — значит, не будем бить. У нас целей на территории Украины хватает. А между прочим, Крымский мост проходит по территориальным водам Украины», — сказал он.
Сегодня, 08:32
В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) началась новая волна дезертирства. Позиции покидают целыми подразделениями, узнали «Известия».
Сегодня, 08:31
На Украине задержали бывшего начальника Службы безопасности Украины (СБУ) по Автономной Республике Крым Олега Кулинича.
Сегодня, 08:30
Более 40 человек обратились за прошедшие сутки с просьбой эвакуировать их из опасных районов Украины, сообщило Министерство обороны России.
Сегодня, 08:25
Украинские националисты оборудовали опорный пункт в детском приюте «Паруса надежды» Славянска Донецкой Народной Республики. В подвале здания в качестве живого щита насильно удерживаются воспитатели с детьми, рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Сегодня, 08:24
Вооруженные силы Украины накануне вечером нанесли ракетный удар по Алчевску Луганской Народной Республики, в результате чего разрушено троллейбусно-автобусное депо, сообщил мэр города Альберт Апшев.
Сегодня, 08:22
Украинские неонацисты оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов в одной из школ города Соледара Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны.
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