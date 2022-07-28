Северодонецк разминирован более чем на 50%

Саперы разминировали Северодонецк более чем на 50%, сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на главу Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонида Пасечника в четверг, 28 июля.

«В первую очередь мы разминировали водоводы, водонапорные башни, скважины, ЛЭП, газоводы, газораспределители — все те объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность города», — отметил Пасечник во время рабочей встречи с заместителем председателя Государственной думы Российской Федерации, заместителем секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Анной Кузнецовой.

23 июля корреспонденту телеканала «Известия» Алексею Полторанину местная жительница Ирина Запорожец рассказала, как украинские военные в Северодонецке сжигали дома мирных жителей. Из-за постоянных атак перекрытия между этажами обрушились, здания стали похожи на руины. Другие жители сказали, что солдаты Украины ставили технику рядом с жилыми домами и размещали огневые точки в домах местного населения.

6 июля жительница Северодонецка сообщила, что военные ВСУ при уходе с завода «Азот» пытались устроить поджог. Женщина уточнила, что попытка украинских военных не увенчалась успехом. Кроме того, она рассказала, что покинуть город военные ВСУ пытались на машинах местных жителей и, угрожая, требовали показать, где находятся автомобили.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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