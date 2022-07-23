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Жительница Северодонецка рассказала, как ВСУ сжигали дома мирных жителей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Украинские военные в Северодонецке сжигали дома мирных жителей. Из-за постоянных атак перекрытия между этажами обрушились, здания стали похожи на руины. Об этом 23 июля корреспонденту телеканала «Известия» Алексею Полторанину рассказала местная жительница Ирина Запорожец.

«Три дня поджигали дом. Волной популяло, все двери лежали в коридоре. Вот мой дом родной, а выше вообще развалины. До чего нас довела Украина, посмотрите. Пошел обвал. Без дома оставили, без ничего. Всё, что нажито непосильным трудом. Мне уже 60 лет, я себя уже просто не вижу в этой жизни. Вот, пожалуйста, Зеленскому покажите, чтобы он увидел, до чего нас довели, Украина», — сказала Запорожец.

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Местные жители также рассказали, что украинские военные ставили технику рядом с жилыми домами и размещали огневые точки в домах местного населения.

«Сначала мы были в доме, стоял БТР. Потом уже, когда начали лестницу ставить и поселяться в дома и выдавливать постепенно, мне пришлось переехать», — рассказал житель Северодонецка Виктор Орлянко.

Ранее, 6 июля, жительница Северодонецка рассказала, что военные ВСУ при уходе с завода «Азот» пытались устроить поджог. Женщина уточнила, что попытка украинских военных не увенчалась успехом. Кроме того, она рассказала, что покинуть город военные ВСУ пытались на машинах местных жителей и, угрожая, требовали показать, где находятся автомобили.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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