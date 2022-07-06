Жительница ЛНР рассказала о попытках ВСУ устроить поджог при отходе

Военные ВСУ при уходе с завода «Азот» пытались устроить поджог. Об этом жительница Северодонецка в Луганской Народной Республике (ЛНР) Валентина Барвина рассказала корреспонденту «Известий» Дмитрию Зименкину.

«Всё облили соляркой, растоптали банки с тушенкой. Ребята наши, некоторые женщины курят. Они [военные ВСУ] облили соляркой, подожгли, пытались поджечь», — сказала она.

Женщина уточнила, что попытка украинских военных не увенчалась успехом. Кроме того, она рассказала, что покинуть город военные ВСУ пытались на машинах местных жителей и, угрожая, требовали показать, где находятся автомобили.

«Говорили: «Здесь машины. Если ты не скажешь, то мы тебе и пальцы на ногах отрубим». Они рыскали по заводу, искали машины, на которых можно было выехать», — вспомнила Барвина.

Также женщина поделилась, что жить под регулярными обстрелами со стороны украинских военных было невыносимо. По ее словам, в городе не было ни воды, ни света, ВСУ при этом постоянно обстреливали жилые дома.

5 июля помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев сообщил, что работы по разминированию освобожденных городов ЛНР займут не менее двух-трех месяцев. В числе таких населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, Счастье, станица Луганская.

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину об успешно проведенной операции по полному освобождению территории ЛНР. Он отметил, что установлен полный контроль над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.

Ранее, в начале июня, сообщалось, что подразделения украинских войск при отступлении взорвали цистерну с азотной кислотой на территории предприятия «Азот» в Северодонецке. Как заявил тогда Мизинцев, таким образом боевики рассчитывали создать зону химического заражения и задержать наступление Вооруженных сил РФ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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