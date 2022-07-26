Силы ЛНР официально заявили о взятии под контроль Углегорской ТЭС

Второй корпус Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) взял под контроль Углегорскую ТЭС, сообщает официальный представитель ведомства Иван Филипоненко во вторник, 26 июля.

«Подразделениями Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Светлодарск под контроль взята Углегорская ТЭС — ключевой промышленный объект региона. В настоящее время идет зачистка территории электростанции от остатков вооруженных формирований Украины», — цитирует его Telegram-канал Народной милиции.

Кроме того, силовики Украины оставили там множество мин и растяжек, передает подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко.

«На территории предприятия обнаружено огромное количество мин, растяжек. Данное предприятие нужно будет тщательно обследовать и разминировать», — подчеркнул он.

Ранее во вторник в МВД ЛНР сообщали о взятии под контроль Углегорской ТЭС в Светлодарске. Утром 26 июля штурмовые отряды заняли всю территорию Углегорской теплоэлектростанции.

Углегорская теплоэлектростанция — одна из самых крупных в Европе ТЭС и крупнейшая на Украине.

19 июля военкор «Известий» Валентин Трушнин показал кадры, где артиллерийские подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики наносят удары по позициям вооруженных сил Украины (ВСУ) на светлодарском направлении.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ЛДНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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