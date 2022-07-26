В ЛНР заявили о взятии под контроль Углегорской ТЭС в Светлодарске
Углегорская ТЭС в Светлодарске взята под контроль, сообщил помощник главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев во вторник, 26 июля.
Он сообщил, что штурмовые отряды «сегодня утром (26 июля. — Ред) заняли всю территорию Углегорской теплоэлектростанции».
«С 22 мая ее (Углегорскую ТЭС. — Ред.) удерживали подразделения ВСУ, отступившие из Светлодарска и окрестных населенных пунктов из-за угрозы окружения», — написал Киселев в своем Telegram-канале.
Углегорская теплоэлектростанция — одна из самых крупных в Европе ТЭС.
19 июля военкор «Известий» Валентин Трушнин показал кадры, где артиллерийские подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики наносят удары по позициям вооруженных сил Украины (ВСУ) на светлодарском направлении.
24 мая Светлодарск перешел под оперативный контроль сил Донецкой Народной Республики (ДНР).
24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ЛДНР.
Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.
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