Артиллерийские подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) наносят удары по позициям вооруженных сил Украины (ВСУ) на светлодарском направлении. Кадрами 19 июля поделился корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

По словам бойцов ЛНР, окружение украинской группировки в районе Углегорской ТЭС в Светлодарске завершается.

Командир батареи Александр Прошин отметил, что подразделения ЛНР оказывают активную поддержку наступательным силам Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Активно бои идут на западе Светлодарска, на Углегорском водохранилище. Принуждаем их отступить. Закрываем север, северо-восток, юг плотно. Они, если так можно выразиться, в мешке», — сказал он.

Командир сообщил, что ВСУ используют западное вооружение, в том числе реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и гаубицы M777. Однако, по его словам, союзные силы обходят врага, применяя военные хитрости.

«Потому что иметь хорошее вооружение — мало. Надо голову нормальную иметь. А там проблемы, судя по всему», — добавил Прошин.

Офицер НМ ЛНР с позывным Аллигатор, в свою очередь, отметил, что подразделения республик Донбасса не дают ВСУ осуществлять маневры.

«Тактические приемы — это ежедневная работа. Мы не ленимся. Наблюдение за противником и взаимодействие воздушной разведки и артиллерии. У нас время на готовность выстрела — пять минут, не больше», — рассказал он.

Ранее в этот день военкор уже делился кадрами работы артиллерии по позициям ВСУ на светлодарском направлении. Боевые действия там продолжаются.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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