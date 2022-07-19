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Опубликованы кадры работы артиллеристов по позициям украинских войск

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин показал 19 июля работу артиллерии по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«На светлодарском направлении продолжаются боевые действия. Наши гаубицы бьют по артиллерийским батареям противника, так и по позициям ВСУ, которые находятся в районе Углегорской ТЭЦ», — рассказал военкор.

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На кадрах показано, как артиллеристы, получая расчеты о местонахождении противника, производят залп.

10 июля министр обороны Украины Алексей Резников признал, что в рядах ВСУ большие потери, вооружение истощено. Он указал на острую необходимость в дополнительных поставках бронетехники и беспилотников.

8 июля корреспондент Трушнин рассказал, что силы Донецкой Народной Республики (ДНР) в ночное время проводят контрбатарейную борьбу с украинскими боевиками, реагируя на их удары по Донецку, Макеевке и другим населенным пунктам республики обстрелами из реактивной системы залпового огня «Град».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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