Опубликованы кадры работы артиллеристов по позициям украинских войск

Корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин показал 19 июля работу артиллерии по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«На светлодарском направлении продолжаются боевые действия. Наши гаубицы бьют по артиллерийским батареям противника, так и по позициям ВСУ, которые находятся в районе Углегорской ТЭЦ», — рассказал военкор.

На кадрах показано, как артиллеристы, получая расчеты о местонахождении противника, производят залп.

10 июля министр обороны Украины Алексей Резников признал, что в рядах ВСУ большие потери, вооружение истощено. Он указал на острую необходимость в дополнительных поставках бронетехники и беспилотников.

8 июля корреспондент Трушнин рассказал, что силы Донецкой Народной Республики (ДНР) в ночное время проводят контрбатарейную борьбу с украинскими боевиками, реагируя на их удары по Донецку, Макеевке и другим населенным пунктам республики обстрелами из реактивной системы залпового огня «Град».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».