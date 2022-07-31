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Украинские боевики за минувшие сутки ни разу не обстреливали ЛНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Украинские боевики ни разу не обстреливали Луганскую Народную Республику (ЛНР) за прошедшие сутки. Об этом сообщил офицер второго корпуса народной милиции региона Андрей Марочко 31 июля в своем Telegram-канале.

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«За истекшие сутки, 30 июля 2022 года, представительством ЛНР в СЦКК обстрелов по населенным пунктам не зафиксировано», — написал он.

28 июля глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что российские саперы разминировали Северодонецк более чем на 50%. В первую очередь от мин освобождаются водоводы, водонапорные башни, скважины, ЛЭП, газоводы и газораспределители — те объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность города.

29 июля Марочко сообщил, что за сутки уничтожено до 50 человек личного состава противника, три танка, четыре бронетранспортера и восемь единиц специальной автомобильной техники. Также подчеркивалось, что шла зачистка территории Углегорской ТЭС в Светлодарске от остатков вооруженных формирований Украины.

Минобороны России 31 июля опубликовало кадры работы военнослужащих артиллерийских и инженерных подразделений второго армейского корпуса народной милиции ЛНР в зоне проведения специальной военной операции. При взятии одного из населенных пунктов танковое подразделение форсировало реку и обеспечило плацдарм для наступления основных сил союзников.

Россия продолжает спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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