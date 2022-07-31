Украинские боевики за минувшие сутки ни разу не обстреливали ЛНР
Украинские боевики ни разу не обстреливали Луганскую Народную Республику (ЛНР) за прошедшие сутки. Об этом сообщил офицер второго корпуса народной милиции региона Андрей Марочко 31 июля в своем Telegram-канале.
«За истекшие сутки, 30 июля 2022 года, представительством ЛНР в СЦКК обстрелов по населенным пунктам не зафиксировано», — написал он.
28 июля глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что российские саперы разминировали Северодонецк более чем на 50%. В первую очередь от мин освобождаются водоводы, водонапорные башни, скважины, ЛЭП, газоводы и газораспределители — те объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность города.
29 июля Марочко сообщил, что за сутки уничтожено до 50 человек личного состава противника, три танка, четыре бронетранспортера и восемь единиц специальной автомобильной техники. Также подчеркивалось, что шла зачистка территории Углегорской ТЭС в Светлодарске от остатков вооруженных формирований Украины.
Минобороны России 31 июля опубликовало кадры работы военнослужащих артиллерийских и инженерных подразделений второго армейского корпуса народной милиции ЛНР в зоне проведения специальной военной операции. При взятии одного из населенных пунктов танковое подразделение форсировало реку и обеспечило плацдарм для наступления основных сил союзников.
Россия продолжает спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».