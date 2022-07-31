Минобороны опубликовало кадры работы артиллерии и танкового батальона НМ ЛНР

Минобороны России 31 июля опубликовало кадры работы военнослужащих артиллерийских и инженерных подразделений второго армейского корпуса народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) в зоне проведения специальной военной операции.

Топогеодезист артиллерийской батареи второго армейского корпуса НМ ЛНР рядовой Анатолий Волков служит здесь уже год. Вместе с ним родной Донбасс защищает и отец, но только в пехотном подразделении. Службу Волков начинал заряжающим. В дальнейшем командование направило его на переподготовку, где военный получил новую для себя специальность – геодезиста. В его задачи входит контроль точности топогеодезической привязки боевых порядков артиллерии, что позволяет правильно сориентировать орудия и наносить удары по противнику. Благодаря профессионализму рядового Волкова артиллерийское подразделение уничтожило несколько опорных пунктов и десятки единиц техники ВСУ.

Заместитель командира отдельного танкового батальона 2 армейского корпуса НМ ЛНР майор Михаил Понаморев пришел служить ополченцем в 2014 году. Первое время нес службу в разведке, затем был переведен в танковое подразделение. Его грамотные действия и отвага во время спецоперации были отмечены командованием. Понаморев с должности командира танковой роты был назначен заместителем командира батальона. Майор принимал участие в боях за Рубежное, Новоайдар и Боровское.

При взятии одного из населенных пунктов танковое подразделение форсировало реку и обеспечило плацдарм для наступления основных сил союзников. Выполнение этой задачи позволило подразделениям НМ ЛНР в кратчайшие сроки освободить поселок от украинских боевиков.

30 июля Минобороны опубликовало кадры работы военнослужащих артиллерийских и инженерных подразделений 1 армейского корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики. Артиллеристы, действуя вблизи линии соприкосновения, наносят удары по живой силе и технике противника, громят укрепленные позиции боевиков.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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