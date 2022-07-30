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Минобороны опубликовало кадры работы подразделений первого корпуса НМ ДНР

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Фото: Министерство обороны РФ
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Минобороны России 30 июля опубликовало кадры работы военнослужащих артиллерийских и инженерных подразделений первого армейского корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики (НМ ДНР) в зоне проведения специальной военной операции.

Командир орудия противотанковой артиллерийской батареи гвардии младший сержант Антон Чернов уже четыре года защищает землю Донбасса в рядах Народной милиции. Начал службу наводчиком, сейчас — командир противотанкового орудия.

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Артиллеристы, действуя вблизи линии соприкосновения, наносят удары по живой силе и технике противника, громят укрепленные позиции боевиков. На счету расчета орудия, которым командует Чернов, четыре украинских танка, которые артиллеристы уничтожили прямой наводкой.

До того, как вступить в ряды НМ ДНР, заместитель командира инженерно-саперного взвода сержант Эдуард Бородин работал мастером по ремонту бытовой техники, но боевые действия в Донбассе, которая начала Украина, заставили его освоить военные специальности. Начинал служить в подразделении связи, а затем прошел переподготовку и стал сапером. Инженерные подразделения ДНР, обеспечивая наступление союзных сил, проделывают проходы в минных полях противника, разминируют неразорвавшиеся боеприпасы, оставленные боевиками укрепрайоны.

В ходе специальной военной операции подразделение сержанта Эдуарда Бородина попало в окружение. Проявив выдержку и мужество, военнослужащий сумел вывести товарищей из окружения, тем самым сохранив им жизнь.

Исполняющий обязанности командира противотанковой артиллерийской батареи лейтенант Дмитрий Колесниченко родом из Донбасса. В Народную милицию ДНР он пришел добровольцем в 2014 году и находится на передовой с первых дней спецоперации. Ударами 100-мм противотанковых пушек «Рапира» артиллеристы ДНР, действуя преимущественно с закрытых позиций, поражают тяжелую технику противника, вскрывают взводные и ротные опорные пункты националистов. Только за несколько дней подчиненные лейтенанта Колесниченко, проявляя мужество и героизм, уничтожили четыре неприятельских опорных пункта.

Экипаж танка под командованием старшего сержанта Сергея Королевича, действуя в составе батальонно-тактической группы, выполнял боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов.

Продвигаясь по заданному маршруту, старший сержант Королевич обнаружил группу вооруженных боевиков, готовивших засаду. Он принял решение сходу атаковать украинских радикалов. Внезапность и грамотное использование боевых возможностей вооружения и военной техники позволили старшему сержанту Королевичу и его экипажу в ходе боя уничтожить реактивную систему залпового огня и до 20 националистов.

Смелые и решительные действия старшего сержанта Сергея Королевича, а также умелое командование экипажем танка в бою, позволили безопасно продолжить движение войск.

Накануне Минобороны рассказало о подвиге старшего лейтенанта Дмитрия Титова. Он после контузии самостоятельно оказал себе медицинскую помощь и продолжил командовать подразделением морской пехот. В итоге один из населенных пунктов был освобожден от вооруженных формирований украинских националистов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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