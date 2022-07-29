Старший лейтенант после контузии помог освободить населенный пункт в Донбассе

Минобороны России 29 июля рассказало о новых героических подвигах военных, их профессионализме и смелости, благодаря которым вооруженные силы союзников успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

В ведомстве особо отметили действия гвардии старшего лейтенанта Дмитрия Титова. Рота морских пехотинцев под его командованием выполняла задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов.

Противник, несмотря на опасность для жизни мирных жителей, укрывшихся в подвалах домов, в ходе боев активно применял огонь артиллерии и минометов. Действия российских военнослужащих осложнялись сложной радиоэлектронной обстановкой. Благодаря быстрым, грамотным и слаженным действиям российских военных, им удалость переломить ход боя и передать координаты огневых позиций противника минометному подразделению. Ослабленные боевики были вынуждены отступить.

В результате одного из залпов вражеской артиллерии Титов был отброшен взрывной волной разорвавшегося рядом с ним снаряда и получил контузию, однако самостоятельно оказав себе медицинскую помощь, продолжил командовать подразделением. В итоге населенный пункт был освобожден от националистов.

Командир взвода старший офицер артиллерийской батареи второго армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) лейтенант Игорь Веселов — шахтер по профессии, однако он всегда мечтал связать свою жизнь с армией. Веселов начинал службу заряжающим в 2014 году, когда Украина начала боевые действия в Донбассе, потом стал наводчиком, командиром артиллерийского орудия. Сейчас лейтенант Веселов старший офицер батареи.

Артиллеристы НМ ЛНР, проявляя высокий профессионализм, поражают взводные опорные пункты, укрепрайоны вооруженных формирований Украины (ВФУ), артиллерийские батареи и живую силу противника. Подразделение, котором командует Веселов, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожило несколько артиллерийских батарей противника, в том числе американскую артиллерийскую систему М-777.

Командир орудия артиллерийской батареи второго армейского корпуса НМ ЛНР сержант Кирилл Захаров с первых дней специальной военной операции находится на передовой. Несмотря на молодой возраст, у военнослужащего значительный боевой опыт. Он принимал участие в освобождении практически всех населенных пунктов ЛНР. На счету расчета, которым командует сержант Захаров, десятки единиц сожженной техники ВФУ и уничтоженные укрепрайоны противника. Умелыми действиями сержанта Захарова в ходе контрбатарейной войны уничтожен украинский взвод РСЗО «Град».

Заряжающий артиллерийского орудия «Пион» рядовой Андрей Григорьев в прошлом шахтер. Несколько лет, до того, как на земле Донбасса начались боевые действия, работал в городе Антрацит на шахте «Комсомольская», служил в подразделении буксируемых гаубиц «Мста-Б». На счету рядового Григорьева десятки уничтоженных объектов военной инфраструктуры и техники ВФУ. В ходе боя, попав под огонь вражеской артиллерии, он проявил мужество и героизм. Умелым руководством вывел орудие из-под обстрела, сохранив технику и жизнь сослуживцев.

Накануне Минобороны России рассказало о героических действиях старшего сержанта Ивана Аксенова. Во время боевой задачи он спас жизнь раненного офицера, находящегося в зоне ведения огня. Рискуя жизнью, Аксенов вытащил военнослужащего из-под огня радикалов, перенес его в безопасное место и оказал неотложную медицинскую помощь, а затем восстановил связную технику в зоне боевых действий.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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