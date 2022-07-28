Расчет под командованием лейтенанта Пося предотвратил удары по российским позициям

Минобороны России рассказало о новых героических подвигах российских военных, их профессионализме и смелости, благодаря которым ВС РФ успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

В оборонном ведомстве отметили мужество и героизм старшего сержанта Ивана Аксенова. В ходе попытки уничтожить командный пункт украинские радикалы открыли по нему артиллерийский и минометный огонь и повредили часть техники связи. Понимая, что потеря связи внутри командного пункта и с подчиненными подразделениями лишает командование возможности оперативно координировать действия сил в бою, старший сержант в составе экипажа, несмотря на плотный огонь националистов, выдвинулся к поврежденной технике и приступил к ее восстановлению.

На позиции Аксенов обнаружил тяжело раненого офицера, находящегося в зоне ведения огня противником. Рискуя жизнью, он вытащил военнослужащего из-под огня украинских радикалов, перенес его в безопасное место и оказал неотложную медицинскую помощь, сохранив жизнь, а затем продолжил восстанавливать связную технику. Поврежденная техника также была оперативно восстановлена, что помогло отразить атаку националистов.

В ведомстве также особо отметили действия старшего лейтенанта Дениса Пося. Он с первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик лично руководил работой зенитного ракетного расчета. Во время одной из атак позиций батальонно-тактической группы украинских националистов с помощью оперативно-тактических ракет «Точка-У», расчет под командованием старшего лейтенанта Пося уничтожил две вражеские ракеты.

Умелое распределение старшим лейтенантом Посем сил и средств в сочетании с высоким профессионализмом его подчиненных позволило уничтожить все воздушные объекты противника и не допустить нанесения ударов по позициям российской батальонно-тактической группы.

Сержант Павел Баханов, выполняя задачи по тыловому снабжению, неоднократно совершал рейсы в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Во время одного из рейсов, направляясь в район ведения активных боевых действий, он продвигался скрытно, ночью, с выключенными фарами, в условиях регулярного минометного и артиллерийского обстрела.

Прибыв в район расположения и приступив к разгрузке, Павел подвергся минометному обстрелу со стороны украинских националистов, которые предприняли попытку перейти в контрнаступление. В результате обстрела сержант получил осколочные ранения. Оказав себе первую помощь, сержант Баханов вынес из-под огня раненого сослуживца, эвакуировал его в безопасное место и оказал медпомощь, чем спас ему жизнь.

Всего за время специальной военной операции сержант Павел Баханов совершил 17 рейсов, доставив более 95 тонн груза.

26 июля Минобороны РФ рассказало о подвиге сержанта Ивана Алимасова, который, действуя в составе подразделения воздушно-десантных войск группы разминирования, обеспечивал инженерную разведку в районе одного из важных стратегических объектов. В результате его профессиональных действий было обнаружено, разминировано и уничтожено более 100 оставленных боевиками взрывоопасных объектов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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