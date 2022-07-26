Сержант ВС РФ уничтожил более 100 оставленных боевиками взрывоопасных объектов

Минобороны России во вторник, 26 июля, сообщило о новых подвигах российских военных, их профессионализме и смелости, благодаря которым Вооруженные силы России успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Так, в оборонном ведомстве отметили мужество и героизм старшего лейтенанта Максима Томилова, начальника зенитного ракетного расчета, который с первых дней проведения специальной военной операции в составе своего подразделения выполнял задачи по прикрытию российских войск от воздушных налетов украинских националистов.

Боевики в течение нескольких дней пытались нанести удары с воздуха по российским военным объектам с целью замедлить наступление войск и вытеснить их с занимаемых позиций. В зоне ответственности расчета Максима Томилова оказались пять воздушных объектов националистов. Благодаря умелым и грамотным действиям старшего лейтенанта были сбиты три оперативно-тактические ракеты «Точка-У», а также два беспилотных летательных аппарата, осуществлявших воздушную разведку и корректировку огня.

В ведомстве также рассказали про командира машины инженерно-дорожного отделения, младшего сержанта Сергея Зайцева, который вступил в бой с националистами, когда те попытались лишить российских десантников поддержки и атаковали колонну, в составе которой перемещалось отделение Зайцева. Он занял выгодную огневую позицию и прицельным огнем уничтожил вражеский автомобиль националистов, а также троих боевиков. Потеряв часть военной техники и живой силы, украинские националисты отступили, а младший сержант взял на буксир своей машины получивший повреждения автомобиль с боеприпасами и доставил его до пункта назначения.

Также в пример мужества и самоотверженности приводятся действия сержанта Ивана Алимасова, который, действуя в составе подразделения воздушно-десантных войск группы разминирования, обеспечивал инженерную разведку в районе одного из важных стратегических объектов. В результате его профессиональных действий было обнаружено, разминировано и уничтожено более 20 «растяжек», до 15 противотанковых и более 30 противопехотных мин, более 20 противопехотных осколочных мин направленного поражения, в том числе американского производства, а также 15 артиллерийских снарядов различного калибра и других взрывоопасных объектов. Мужество, отвага и профессиональные навыки сержанта Ивана Алимасова обеспечили стремительное наступление российских войск и взятие под контроль стратегического объекта.

Накануне Министерство обороны рассказало о героизме сержанта Николая Мерзликина, который обнаружил отряд из шести украинских националистов, готовивших засаду, и уничтожил двух из них. Оставшихся в живых боевиков он заставил сложить оружие и сдаться в плен. На допросе сдавшиеся националисты выдали местоположение позиций своего подразделения.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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