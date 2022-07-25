Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации

Минобороны России сообщило о новых героических поступках российских военных, их профессионализме и смелости, благодаря которым ВС РФ успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

В оборонном ведомстве отметили мужество и героизм сержанта Николая Мерзликина, который, выполняя боевую задачу по патрулированию района расположения позиций батальонно-тактической группы, обнаружил отряд из шести украинских националистов, готовивших засаду, и уничтожил двух их них.

Уточняется, что Мерзликин скрытно подобрался к противнику и метнул в его сторону гранату. После того, как двое из националистов были убиты, сержант заставил оставшихся в живых боевиков сложить оружие и сдаться в плен, после чего доставил их на пункт управления.

На допросе сдавшиеся националисты выдали местоположение позиций своего подразделения. Впоследствии по указанным координатам был нанесен артиллерийский удар, добавили в МО РФ.

В ведомстве рассказали и про старшего лейтенанта Илью Макарова, который также обнаружил группу националистов, готовивших засаду. Отмечается, что Макаров двигался в составе колонны, и когда увидел противника, занял на машине выгодное положение и вступил в бой. Прицельным огнем из стрелкового оружия старший лейтенант поразил трех стрелков-националистов и одного гранатометчика. Подчинённый личный состав и техника не пострадали, а колонна своевременно прибыла в заданный район.

Спустя несколько дней, проводя рекогносцировку местности для установки станции очистки воды в районе одного из населенных пунктов старший лейтенант Макаров обнаружил диверсионно-разведывательную группу националистического подразделения.

Противник попытался атаковать сходу, однако старший лейтенант организовал грамотную оборону, наступление националистов было сдержано. Макаров лично уничтожил шесть националистов, уточнили в ведомстве.

Также в пример мужественности и самоотверженности приводятся действия ефрейтора Александра Бояршина, который сопровождал колонну российских военнослужащих к месту дислокации основных сил полка и, когда колонная попала под обстрел, смог обеспечить безопасное продвижение основных сил колонны в безопасный район. Сообщается, что Бояршин открыл плотный огонь по противнику, нанося большой урон живой силе врага.

При этом ефрейтор сам получил контузию в результате попадания в боевую машину из гранатомёта РПГ-7, но из боя он не вышел. Убедившись в исправности техники, экипаж уничтожил еще два вражеских расчета гранатомётчиков, после чего колонна прибыла в заданный район.

Спустя несколько дней, продолжили в ведомстве, противник предпринял попытку наступления и нанес авиаудар по позициям полка. В результате атаки машина ефрейтора Бояршина получила повреждения, весь личный состав получил контузии и травмы.

Несмотря на это ефрейтор не покинул поле боя, а самостоятельно оказав себе медицинскую помощь, эвакуировал весь экипаж из подбитой машины и вернулся назад восстанавливать вооружения. Через несколько минут он обнаружил ДРГ националистов.

Противник считал машину не боеспособной и Бояршин, подпустив противника на близкую дистанцию, из штатного вооружения уничтожил вражеских диверсантов, заключили в Минобороны.

Ранее, 23 июля, сообщалось, что артиллерия Вооруженных сил России в районе села Верхнекаменское в Донецкой Народной Республике (ДНР) уничтожила более 60 боевиков. Уточнялось, что были уничтожены позиции националистического формирования «Донбасс», который входит в состав 15-го отдельного полка Национальной гвардии Украины, в состав которого вошло в 2016 году.

Кроме того, в этот день Минобороны показало кадры обнаружения военными подразделения специального назначения Западного военного округа (ЗВО) опорных пунктов подразделений украинских военных. Уточнялось, что при выдвижении в район проведения разведывательно-поисковых действий группа обнаружила передовой дозор украинских националистов, который прикрывал основные позиции замаскированного опорного пункта и позиций с техникой.

Россия продолжает начатую 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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