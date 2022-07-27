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Силы ЛНР за сутки уничтожили около 50 украинских силовиков

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Фото: ТАСС/Александр Река
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За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) противник понес большие потери. Об этом в среду, 27 июля, сообщил офицер 2-го корпуса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Артиллерия всегда гоняется за дальностью»
Корреспондент «Известий» побывал на позициях гаубичной батареи у Светлодарска, где идут бои за крупнейшую ТЭС

Как он отметил в своем Telegram-канале, за прошедшие сутки уничтожено до 50 человек личного состава, три танка, четыре бронетранспортера и восемь единиц специальной автомобильной техники.

Также подчеркивается, что на данный момент идет зачистка территории Углегорской ТЭС в Светлодарске от остатков вооруженных формирований Украины.

Углегорская теплоэлектростанция — одна из самых крупных в Европе ТЭС.

Накануне стало известно о взятии под контроль ключевого промышленного объекта Углегорской ТЭС.

19 июля военкор «Известий» Валентин Трушнин показал кадры, где артиллерийские подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики наносят удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на светлодарском направлении.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ЛДНР.

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