В ЛНР сообщили об обстреле Алчевска из HIMARS со стороны ВСУ

Украинские войска обстреляли город Алчевск, выпустив по нему ракеты из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщило представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 3:00 по населенному пункту Алчевск с применением РСЗО HIMARS», — говорится в заявлении в Telegram-канале представительства.

Отмечается, что по городу выпустили пять ракет.

О пострадавших и последствиях ударов для инфраструктуры не сообщается.

Ранее, 22 июля, сообщалось, что ВСУ обстреляли село Хорошее, выпустив по нему три ракеты с применением американских РСЗО HIMARS.

Накануне корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин сообщил, что ВСУ также нанесли удар из РСЗО HIMARS и по Лисичанскому нефтеперерабатывающему заводу.

До этого, 20 июля, стало известно, что США на этой неделе выделят Украине новый пакет военной помощи, который будет включать дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS, а также артиллерийские снаряды.

14 июля Украина потребовала у США ракеты большей дальности для HIMARS. Отмечалось, что до этого Вашингтон передал Киеву восемь мобильных пусковых установок РСЗО HIMARS на колесном шасси. Еще четыре намерен передать в ближайшее время.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне проводящейся РФ спецоперации по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

РФ начала спецоперацию 24 февраля. В Кремле подчеркнули, что ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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