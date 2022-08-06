Один человек погиб в результате попадания снаряда в дом в Алчевске

Один человек погиб и еще девять получили ранения в результате попадания снаряда в жилой дом в Алчевске. Об этом 6 августа заявила генпрокуратура Луганской Народной Республики (ЛНР).

«В результате прямого попадания снаряда в многоквартирный дом, по предварительным данным, погиб один мирный житель, девять получили ранения, в том числе один несовершеннолетний. Вид боеприпасов, которыми был нанесен удар по мирному городу, устанавливается», — сообщило ведомство в своем Telegram.

По данным генпрокуратуры, обстрел совершили боевики вооруженных формирований Украины. По результатам проведения проверки будет возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 439 УК ЛНР («Применение запрещенных средств и методов ведения войны») и ст. 440 УК ЛНР («Геноцид»).

Первоначально Луганскинформцентр сообщал о десяти раненых в результате попадания в многоэтажный жилой дом. По словам мэра Алчевска Альберта Апшева, четверо пострадавших — дети, один из них был доставлен в реанимацию.

Также больше десяти домов получили различные повреждения в результате обстрела. Апшев заявил, что был поражен спальный район города. Мэр отметил, что жители поврежденных домов будут временно размещены в учебном заведении.

1 августа обстрелу подвергся город Первомайск в ЛНР. Вооруженные формирования Украины применили реактивную систему залпового огня (РСЗО) американского производства М142 HIMARS. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). В результате были повреждены пять многоквартирных жилых домов, а также несколько социальных объектов инфраструктуры.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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