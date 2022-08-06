Пять жителей ДНР погибли за сутки из-за обстрелов ВСУ

Пять мирных жителей погибли, еще 31 человек получил ранения в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 6 августа сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

«За минувшие сутки, с 08:00 5 августа до 08:00 6 августа, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли пять человек и еще 31 мирный житель получил ранения, из них трое подорвались на мине ПФМ-1», — говорится в Telegram-канале штаба.

Граждан призвали реже выходить из домов и беречь себя и близких.

5 августа больница № 17 в Куйбышевском районе Донецка попала под обстрел украинских военных. В тот же день украинские войска обстреляли поселки Еленовка и Металлист снарядами калибром более 150 мм.

4 августа ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка. В том числе удар был нанесен по зданию театра, где проходило прощание с погибшей Ольгой Качурой, командиром реактивного артиллерийского дивизиона (по организации ведения боевых действий) ДНР.

В результате погибли шесть человек, еще семь ранены — под обстрелом тяжелой артиллерии находилось не только здание театра, но и пешеходная улица.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».