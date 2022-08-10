Жительница Зайцево в ДНР погибла в результате удара ВСУ

К северу от Горловки в поселке Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате прямого попадания украинского снаряда в дом погибла мирная жительница. Об этом в среду, 10 августа, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.

Ранее в этот день он сообщил, что украинские силы продолжают обстрелы поселка Зайцево. Также он отметил, что после попадания украинского снаряда в дом по улице Загорского ранена пожилая мирная жительница.

«С прискорбием сообщаю, что мирная жительница Зайцево, пострадавшая в результате обстрела украинских боевиков по ул. Загорского, 1 скончалась от полученных ранений», — написал он.

Также в среду Приходько заявил, что в районе поселка идут ожесточенные бои, ВСУ хаотично обстреливают город, пытаясь отвлечь работу артиллерии союзных сил.

Ранее, 8 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Горловке из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Были выпущены три ракеты.

В тот день Приходько сообщил, что в результате обстрела микрорайона Восточный в Калининском районе города погибла мирная жительница.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».