Вооруженные силы России уничтожили американскую гаубицу в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в воскресенье, 31 июля, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В рамках контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Новопавловка уничтожена гаубица М777 производства США», — сказал Конашенков.

Также на огневых позициях в ДНР в районах населенных пунктов Веселое, Зайцево, Новгородское, Орловка и других подавлено пять артиллерийских взводов орудий Д-30, четыре артиллерийских взвода орудий «Гиацинт-Б» и девять взводов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

Ранее в июле в Минобороны сообщили об уничтожении более 1 тыс. артиллерийских снарядов для гаубиц М777 на территории Керамического комбината в городе Славянске. При ударе ВС РФ также были уничтожены до 100 человек личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В субботу, 30 июля, стало известно, что Польша передаст Украине восемь самоходных гаубиц Krab калибра 155 мм, которые находятся на вооружении польской армии. Артиллерийские установки будут переданы в рамках межправительственного соглашения между Польшей и Украиной, подписанного в Киеве в начале июня.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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