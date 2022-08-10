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Додон обвинил Санду в содействии оскорблениям его матери

Экс-президент Молдавии Додон обвинил Санду в содействии оскорблениям его матери
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Фото: TASS/EPA/ROBERT GHEMENT
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Бывший президент Молдавии Игорь Додон в своих социальных сетях 10 августа обвинил действующего лидера республики Майю Санду в содействии оскорблениям его матери.

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Незадолго до этого в интернете появилась видеозапись, на которой видно, как в здании антикоррупционной прокуратуры группа гражданских активистов позволяла себе озвучивать неподобающие выражения в адрес Галины Додон, которую вызвали в генпрокуратуру для ознакомления с результатами экспертизы боеприпасов, найденных во время обысков в ее доме.

«Почему вы позволяете таким людям, как Литвиненко (министр юстиции. — Ред.) и его карманным прокурорам организовывать агрессивные и линчевательные суды внутри юридических учреждений? У вас есть мать? Почему вы позволяете неуравновешенным гражданам, которые спонсируются партией ПДС (правящей партией «Действие и солидарность». — Ред.), публично унижать и издеваться над пожилым человеком? Такие вещи не прощаются и не забываются», — написал политик в Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской).

29 июля Игорь Додон обвинил ведущих его дело прокуроров, которые объявили о решении суда запретить ему общаться с прессой, в «грубых манипуляциях и фальши». Тогда же экс-президент Молдавии сообщал, что прокуроры хотят запретить ему общаться с прессой. Апелляционная палата Кишинева в пятницу рассматривала ходатайство адвокатов Додона об отмене решения от 20 июля о продлении домашнего ареста политика еще на 30 суток (до 20 августа).

В конце мая Игоря Додона задержали, поместили под домашний арест и предъявили обвинения в превышении полномочий в период, когда он занимал пост министра экономики в 2008 году. Также по одному из пунктов обвинения Додону вменяют незаконное владение имуществом стоимостью €1 млн. Следствие утверждает, что это существенно превышает задекларированный им доход на 3 млн леев (€150 тыс.).

13 июля пресс-служба генеральной прокуратуры Молдавии сообщила, что обвинения предъявлены и матери политика. Ее обвиняют в пособничестве незаконному обогащению. Обвинения в коррупции также предъявлены супруге Додона Галине. В прошлом месяце она была вызвана в прокуратуру, после чего ей запретили на два месяца выезд из страны.

По заявлениями самого Додона, дела против него инициированы по политическим мотивам, чтобы ослабить крупнейшую в оппозиции Партию социалистов Республики Молдова (ПСРМ), которую он возглавлял. После поражения ПСРМ на выборах 2021 года Додон покинул пост лидера партии и возглавил Молдавско-российский деловой союз.

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