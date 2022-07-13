Мать экс-президента Молдавии обвинят в пособничестве незаконному обогащению

Матери обвиненного в коррупции экс-президента Молдавии Игоря Додона предъявят обвинение в пособничестве незаконному обогащению. Об этом 13 июля на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры.

«Прокуроры по борьбе с коррупцией пригласили мать бывшего президента страны, чтобы выдвинуть обвинение по статье «Пособничество незаконному обогащению», — отметили в надзорном органе.

Со своей стороны, партия социалистов республики на своем сайте выразила возмущение вызовом женщины в прокуратуру. «Это низкий и бесчеловечный шаг даже для такой беспринципной власти, как режим партии PAS», — отметили в политической силе.

Там добавили, что преследование родственников политика говорит о заказном характере дела против Додона. Власти давят на партию социалистов как на реальную оппозицию, отмечается в сообщении.

29 июня в Кишиневе не приняли протест стороны защиты экс-президента Молдавии на его арест. 27 июня стало известно, что Додону предъявлены обвинения в превышении полномочий в тот период, когда он занимал пост министра экономики в 2008 году. Обвинения в свой адрес он назвал необоснованными.

21 июня политику продлили домашний арест на 30 суток. Защита экс-главы государства назвала решение суда предвзятым.

16 июня стало известно, что по одному из пунктов обвинения Додону вменяют незаконное владение имуществом стоимостью €1 млн. Следствие утверждает, что это существенно превышает задекларированный им доход на 3 млн леев (€150 тыс. — Ред.).

Обвинения в коррупции также предъявлены супруге Додона Галине. 13 июня она была вызвана в прокуратуру. После допроса, состоявшегося 16 июня, ей запретили на два месяца выезд из страны.