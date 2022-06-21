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Додону продлили домашний арест на 30 дней

Экс-президенту Молдавии Додону продлили домашний арест на 30 дней
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Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza
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Бывший президент Молдавии Игорь Додон сообщил 21 июня, что ему продлили домашний арест на 30 суток.

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«Был продлен домашний арест на 30 дней», — сообщил политик после заседания суда.

Защита экс-главы государства назвала решение суда предвзятым. Оно будет обжаловано в апелляционной палате.

24 мая Додона задержали на 72 часа, его заподозрили в госизмене и коррупции. Спустя два дня политику были назначены 30 суток домашнего ареста, которые он впоследствии безуспешно обжаловал. Додон утверждает, что его преследование является политическим, а возбужденные дела — сфабрикованными.

16 июня стало известно, что по одному из пунктов обвинения Додону вменяют незаконное владение имуществом стоимостью €1 млн. Следствие утверждает, что это существенно превышает задекларированный им доход на 3 млн леев (€150 тыс. — Ред.).

Обвинения в коррупции также предъявлены супруге Додона Галине. 13 июня она была вызвана в прокуратуру. После допроса, состоявшегося 16 июня, ей запретили на два месяца выезд из страны.

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