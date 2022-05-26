В Молдавии выдвинули обвинения против экс-президента Додона

Генпрокуратура Молдавии просит суд арестовать на 30 суток экс-президента страны Игоря Додона, передает телеканал «Известия».

Политику предъявлено обвинение по четырем пунктам, в числе прочего ему вменяют коррупцию и госизмену.

В доме Додона провели обыски, изъяты деньги и скидочные карты.

Партия социалистов призвала граждан выйти на акцию в поддержку Додона. Бывший глава государства через адвокатов заявил о своей невиновности.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.