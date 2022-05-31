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Суд оставил под домашним арестом бывшего президента Молдавии

Суд оставил под домашним арестом бывшего президента Молдавии Додона
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Фото: ТАСС/Вениамин Демидецкий
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Апелляционная палата Кишинева приняла решение оставить под домашним арестом бывшего президента Молдавии Игоря Додона. Об этом он сообщил журналистам 31 мая после судебного заседания, на котором рассматривалась кассационная жалоба со стороны защиты.

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«Суд оставил в силе решение об аресте на 30 суток», — сказал он.

24 мая Додона задержали на 72 часа, его заподозрили в госизмене и коррупции. Исполняющая обязанности главы антикоррупционной прокуратуры Елена Казакова указала, что по итогам обысков у экс-президента были задержаны два человека, включая политика.

После задержания 26 мая политику были назначены 30 суток домашнего ареста, которые впоследствии обжаловала прокуратура.

В молдавской Соцпартии обыски в доме Додона назвали борьбой с оппозицией. В Кишиневе прошли акции в поддержку политика. Сам Додон заявил, что обвинения против него сфабрикованы.

Представитель Генпрокуратуры страны Марианна Керпек 18 мая рассказала, что в отношении Додона возбуждено уголовное дело после видеозаписи, появившейся в публичном пространстве летом 2020 года.

Видео было сделано на скрытую камеру в июне 2019 года. На ней бывший тогда лидером Демократической партии олигарх Владимир Плахотнюк обсуждал с Додоном ситуацию в стране после парламентских выборов. Плахотнюк попытался передать бывшему главе Молдавии черный пакет, в котором, предположительно, были деньги.

Додон тогда отказался принять взятку, однако оппозиционные партии всё равно обвинили его в коррупции.

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