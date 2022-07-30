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Экс-президент Молдавии Додон опроверг запрет на общение с прессой

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Фото: РИА Новости/Sputnik
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Бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил ведущих его дело прокуроров, которые объявили о решении суда запретить ему общаться с прессой, в «грубых манипуляциях и фальши» в пятницу, 29 июля.

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«Похоже, мы снова стали свидетелями грубых манипуляций и фальши от прокуроров. Судьи Апелляционной палаты решили оставить в силе мой домашний арест в тех же условиях, без запрета на общение с прессой и другими людьми, за исключением фигурантов дела. В понедельник нам будет предоставлено решение суда, которое мы опубликуем и представим дополнительные комментарии о незаконном давлении и политических играх прокуроров», — написал Додон в Telegram-канале.

Ранее в этот день экс-президент Молдавии сообщал, что прокуроры хотят запретить ему общаться с прессой. Апелляционная палата Кишинева в пятницу рассматривала ходатайство адвокатов Додона об отмене решения от 20 июля о продлении домашнего ареста политика еще на 30 суток (до 20 августа).

«Прокуроры снова настаивали на том, чтобы запретить мне общаться с прессой. Почему-то эти доводы появились не в мае, ни в июне, а после того, когда я дал интервью телеканалу Publika и «Россия-24». Видимо, кому-то из представителей власти не понравилось именно это», — привело «РИА Новости» слова Додона о возможных причинах запретить ему общение с прессой.

Ходатайство адвокатов было отклонено. По сообщению прокурора Петра Ярмолюка, ведущего дело Додона, судьи удовлетворили требование прокуроров ограничить бывшему главе государства круг общения, кроме членов семьи.

Бывшему главе республики Додону вменяют в вину госизмену, пассивную коррупцию, незаконное обогащение, а также финансирование политической партии преступной группировкой. Обвинения связаны с так называемым делом «о черном пакете», который в 2019 году ему передал экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк. Додон отказался принять взятку.

В конце мая Игоря Додона задержали, поместили под домашний арест и предъявили обвинения в превышении полномочий в период, когда он занимал пост министра экономики в 2008 году. Также по одному из пунктов обвинения Додону вменяют незаконное владение имуществом стоимостью €1 млн. Следствие утверждает, что это существенно превышает задекларированный им доход на 3 млн леев (€150 тыс.).

13 июля пресс-служба генеральной прокуратуры Молдавии сообщила, что обвинения предъявлены и матери политика. Ее обвиняют в пособничестве незаконному обогащению. Обвинения в коррупции также предъявлены супруге Додона Галине. В прошлом месяце она была вызвана в прокуратуру, после чего ей запретили на два месяца выезд из страны.

По заявлениями самого Додона, дела против него инициированы по политическим мотивам, чтобы ослабить крупнейшую в оппозиции Партию социалистов Республики Молдова (ПСРМ), которую он возглавлял. После поражения ПСРМ на выборах 2021 года Додон покинул пост лидера партии и возглавил Молдавско-российский деловой союз.

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