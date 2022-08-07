Экономист объяснил застывшее состояние рубля

На валютном рынке России установился определенный баланс сил: некоторые факторы благоволят рублю, некоторые играют против него, что привело к тому, что курс рубля завис. Об этом в воскресенье, 7 августа, рассказал начальник отдела анализа банков и денежного рынка аналитического департамента ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко в беседе с агентством «Прайм».

Он отметил, что рубль испытывает лишь незначительные колебания.

«Факторы поддержки рубля — это существенный профицит торгового баланса и капитальные ограничения», — сказал эксперт.

По его словам, стоит ожидать сохранения курса рубля на уровне 60 рублей за доллар, но возможны колебания в сторону увеличения на 5–7 рублей.

Кравченко подчеркнул, что рынок продолжит ждать новых решений от Банка России и мер правительства по удержанию рубля от чрезмерного укрепления.

Между тем врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов 6 августа рассказал, что на фоне стремления США и других стран наладить внутреннее экономическое положение может начаться валютная война, предполагающая целенаправленное снижение регулятором какой-либо страны стоимости нацвалюты.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что иностранные компании, покинувшие Россию, терпят огромные убытки, в частности из-за укрепления рубля.

Ранее в этот день аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова рассказала о риске ослабления рубля на фоне спада цен на нефть из-за рисков рецессии, обновления бюджетного правила и доступа нерезидентов из дружественных государств к биржевым торгам. По ее словам, рубль продолжит колебания в пределах 49–65 рублей по доллару, а по евро — 53–66 рублей.

1 августа сообщалось, что рубль после обновления минимумов с 7 июля перешел к укреплению.

До этого, 25 июля, «Известия» составили консенсус-прогноз, согласно которому курс рубля на конец этого года составит 70,1 за доллар. Данные были взяты у аналитиков девяти крупнейших российских банков.