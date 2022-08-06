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Bloomberg назвал укрепление рубля «головной болью» Запада

Bloomberg: укрепление рубля стало «головной болью» для западных банков, терпящих убытки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Иностранные компании, покинувшие Россию, терпят огромные убытки, в частности из-за укрепления рубля. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщает Bloomberg.

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Как заявил исполнительный директор австрийского Raiffeisen Bank Иоганн Штробль, прибыль его банка растет на фоне укрепления рубля.

«Мы, конечно, рады сообщить о рекордных результатах. Мы увидели необычайно высокий вклад в это от бизнеса из России и беспрецедентное укрепление рубля по отношению к евро», — сказал он.

Однако Штробль подчеркнул, что укрепление рубля к евро стало «головной болью» для тех, кто решил ликвидировать свой бизнес в РФ.

Между тем врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов 6 августа рассказал, что на фоне стремления США и других стран наладить внутреннее экономическое положение может начаться валютная война, предполагающая целенаправленное снижение регулятором какой-либо страны стоимости нацвалюты.

Накануне аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова рассказала о риске ослабления рубля на фоне спада цен на нефть из-за рисков рецессии, обновления бюджетного правила и доступа нерезидентов из дружественных государств к биржевым торгам. По ее словам, рубль продолжит колебания в пределах 49–65 рублей по доллару, а по евро — 53–66 рублей.

1 августа сообщалось, что рубль после обновления минимумов с 7 июля перешел к укреплению.

До этого, 25 июля, «Известия» составили консенсус-прогноз, согласно которому курс рубля на конец этого года составит 70,1 за доллар. Данные были взяты у аналитиков девяти крупнейших российских банков.

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