Реклама
Прямой эфир
Общество
Фигурант дела о драке на сочинском пляже «Фрегат» задержан в Москве
Мир
Виктория Бекхэм вместе с посетителями клуба спела в караоке песню Spice Girls
Мир
На Украине погиб польский боец ММА из «Интернационального легиона»
Общество
Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником
Общество
Режим чрезвычайной ситуации объявлен по всему Большому Сочи
Общество
Более 60% россиян увольнялись с работы из-за руководителя
Спорт
«Локомотив» в меньшинстве свел к ничьей матч с «Ростовом» в рамках РПЛ
Мир
The Times заявила о планах Джонсона вернуться на пост британского премьера
Мир
Лавров заявил об участии третьей стороны с РФ и Турцией в вывозе зерна с Украины
Мир
Siemens уличили в передаче «Газпрому» лицензии на турбину для «СП»
Мир
Врач заболевшего COVID-19 Байдена заявил об улучшении его состояния

Рублю спрогнозировали снижение до 70 за доллар к концу года

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На конец этого года курс рубля составит 70,1 за доллар, показали результаты консенсус-прогноза «Известий». Свои данные предоставили аналитики девяти крупнейших российских банков.

Стратегический паритет: почему евро и доллар сравнялись
ЕЦБ вынужден терпеть высокую инфляцию, но не может защитить от падения свою валюту

«Снижению стоимости рубля будет способствовать увеличение объемов обменных операций на открытом рынке с валютами дружественных стран, в первую очередь с китайским юанем», — согласен аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский.

Но в ближайшей перспективе, полагает эксперт, скорее всего, рубль останется на сильных позициях, а вот к концу года ослабнет до 65–75 за доллар.

На снижение курса рубля будут влиять пять факторов, прогнозирует главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Первый — рост спроса на валюту благодаря восстановлению импорта; второй — новое бюджетное правило с покупкой валюты дружественных стран; третий — снижение цен на нефть и газ в мире из-за глобальной рецессии; четвертый — сокращение объемов российского экспорта из-за санкций; и наконец, пятый — словесные интервенции властей, которым выгоден курс 70–80 руб./$.

22 июля, после решения ЦБ снизить ключевую ставку на 1,5 п.п., до 8%, Эльвира Набиуллина заявила, что динамика импорта стала восстанавливаться.

«В основном увеличивается потребительский импорт благодаря налаживанию новых маршрутов поставок. В части промежуточного и инвестиционного импорта признаков восстановления не замечено», — указала она.

При этом глава Центробанка подчеркнула: на руках у населения находится $85 млрд — эти деньги продолжат циркулировать внутри страны.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Готовь рубль летом: нацвалюте прописали снижение до 70 за доллар к концу года

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022