Рублю спрогнозировали снижение до 70 за доллар к концу года

На конец этого года курс рубля составит 70,1 за доллар, показали результаты консенсус-прогноза «Известий». Свои данные предоставили аналитики девяти крупнейших российских банков.

«Снижению стоимости рубля будет способствовать увеличение объемов обменных операций на открытом рынке с валютами дружественных стран, в первую очередь с китайским юанем», — согласен аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский.

Но в ближайшей перспективе, полагает эксперт, скорее всего, рубль останется на сильных позициях, а вот к концу года ослабнет до 65–75 за доллар.

На снижение курса рубля будут влиять пять факторов, прогнозирует главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Первый — рост спроса на валюту благодаря восстановлению импорта; второй — новое бюджетное правило с покупкой валюты дружественных стран; третий — снижение цен на нефть и газ в мире из-за глобальной рецессии; четвертый — сокращение объемов российского экспорта из-за санкций; и наконец, пятый — словесные интервенции властей, которым выгоден курс 70–80 руб./$.

22 июля, после решения ЦБ снизить ключевую ставку на 1,5 п.п., до 8%, Эльвира Набиуллина заявила, что динамика импорта стала восстанавливаться.

«В основном увеличивается потребительский импорт благодаря налаживанию новых маршрутов поставок. В части промежуточного и инвестиционного импорта признаков восстановления не замечено», — указала она.

При этом глава Центробанка подчеркнула: на руках у населения находится $85 млрд — эти деньги продолжат циркулировать внутри страны.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Готовь рубль летом: нацвалюте прописали снижение до 70 за доллар к концу года