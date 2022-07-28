В Кремле прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в России

Правительство и Роспотребнадзор выносят рекомендации, которым необходимо следовать в связи с ростом заболеваемости COVID-19, поэтому именно от них зависит, будут ли снова введены масочный режим и другие меры. Об этом в четверг, 28 июля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Эти люди (дающие рекомендации по мерам предосторожности. — Ред.) не работают в администрации президента, они работают в правительстве и Роспотребнадзоре, и именно они выносят свои рекомендации, которым мы все и обязаны следовать», — заявил Песков.

При этом Песков ответил, что не располагает информацией относительно того, ревакцинировался ли президент России Владимир Путин.

Ранее в этот же день Федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил о том, что за сутки с 27 по 28 июля на территории России зафиксировали 11 515 новых случаев COVID-19.

Накануне замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала о выявлении семи случаев заболевания новым штаммом COVID-19 «Кентавр» на территории России.

При этом, по ее данным, необходимости в возобновлении ограничений на федеральном уровне нет.

21 июля замминистра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий порекомендовал россиянам пройти ревакцинацию от COVID-19 в связи с наблюдаемым ростом случаев заражения коронавирусной инфекцией. У получивших ранее дозу препарата течение болезни проходит легче.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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