Первый поезд с цементом прибыл в Калининград через Литву
Первый поезд с цементом прибыл в Калининград через Литву. Об этом 26 июля сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
«Это действительно первый состав, который пришел к нам после решения Евросоюза по санкциям. Это снимет определенную напряженность, которая была на рынке стройматериалов», — сказал он журналистам.
Накануне руководитель пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков рассказал, что власти области ожидают первые 60 вагонов с цементом в четверг. В тот же день стало известно, что литовская сторона начала согласовывать транзит санкционных грузов по железной дороге.
В полночь 18 июня вступил в силу запрет на транзит ряда грузов в Калининградскую область из Литвы. Вильнюс объяснил его исполнением пятого пакета санкций против РФ. В тот же день Алиханов назвал такое решение незаконным.
Позже, 13 июля, Еврокомиссия опубликовала разъяснения по транзиту подпавших под западные санкции грузов. В них указано, что железнодорожные перевозки разрешены с соблюдением ряда условий. Отмечалось, что транспортировка таким способом в Калининградскую область нефти, нефтепродуктов, угля, стали, железа, дерева, цемента и других невоенных товаров не запрещена, но их транзит должен быть предметом целенаправленного и эффективного контроля со стороны властей стран Евросоюза.
На следующий день глава Калининградской области заявил, что рекомендации Еврокомиссии сняли 80% ограничений по транзиту в регион. Он назвал это победой российской дипломатии.
«Литовские железные дороги» с 22 июля возобновили доставку санкционных грузов из России через Литву в Калининград.