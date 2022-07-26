Реклама
Прямой эфир
Мир
Первый поезд с цементом прибыл в Калининград через Литву
Мир
Эстония запретила въезд группе «Руки вверх» на пять лет
Мир
Зеленский заявил о необходимости вернуть потерянные территории в течение нескольких недель
Мир
Силы ЛНР официально заявили о взятии под контроль Углегорской ТЭС
Экономика
Цена газа в Европе на закрытии торгов превысила $2200 за тысячу кубометров
Экономика
В Турции заявили о разработке аналогичного «продуктовой сделке» соглашения по топливу
Экономика
Газеты в Британии сокращают число страниц из-за подорожания бумаги
Наука
«Роскосмос» объявил о выходе из проекта МКС после 2024 года
Экономика
Курс доллара на Мосбирже превысил 60 рублей впервые с 11 июля
Экономика
В правительстве заявили о возможности РФ обеспечить страну пищевой упаковкой
Наука
Российскую станцию на смену МКС создадут не ранее 2028 года

Первый поезд с цементом прибыл в Калининград через Литву

0
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый поезд с цементом прибыл в Калининград через Литву. Об этом 26 июля сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

От общего к частичному: ЕС разрешил транзит грузов в Калининград по ж/д
Но поставки санкционных товаров фурами остались под запретом

«Это действительно первый состав, который пришел к нам после решения Евросоюза по санкциям. Это снимет определенную напряженность, которая была на рынке стройматериалов», — сказал он журналистам.

Накануне руководитель пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков рассказал, что власти области ожидают первые 60 вагонов с цементом в четверг. В тот же день стало известно, что литовская сторона начала согласовывать транзит санкционных грузов по железной дороге.

В полночь 18 июня вступил в силу запрет на транзит ряда грузов в Калининградскую область из Литвы. Вильнюс объяснил его исполнением пятого пакета санкций против РФ. В тот же день Алиханов назвал такое решение незаконным.

Позже, 13 июля, Еврокомиссия опубликовала разъяснения по транзиту подпавших под западные санкции грузов. В них указано, что железнодорожные перевозки разрешены с соблюдением ряда условий. Отмечалось, что транспортировка таким способом в Калининградскую область нефти, нефтепродуктов, угля, стали, железа, дерева, цемента и других невоенных товаров не запрещена, но их транзит должен быть предметом целенаправленного и эффективного контроля со стороны властей стран Евросоюза.

На следующий день глава Калининградской области заявил, что рекомендации Еврокомиссии сняли 80% ограничений по транзиту в регион. Он назвал это победой российской дипломатии.

«Литовские железные дороги» с 22 июля возобновили доставку санкционных грузов из России через Литву в Калининград.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022