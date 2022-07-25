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В Калининградской области ожидают первые вагоны с цементом 28 июля

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Фото: REUTERS/Vitaly Nevar
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Власти Калининграда ожидают, что первые вагоны с цементом пойдут в Калининградскую область в четверг. Об этом в понедельник, 22 июля, заявил руководитель пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков.

«Ожидаем предварительно в четверг», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

От общего к частичному: ЕС разрешил транзит грузов в Калининград по ж/д
Но поставки санкционных товаров фурами остались под запретом

ТАССу Лысков уточнил, что вскоре после снятия ограничений Евросоюзом, в Калининградскую область из регионов России транзитом через Литву отправятся 60 вагонов с цементом.

Уточняется, что литовская сторона начала согласовывать транзит сакционных грузов по железной дороге.

22 июля сообщалось, что «Литовские железные дороги» возобновили доставку санкционных грузов из РФ в Калининград. В сообщении подчеркивалось, что допускается провоз товаров, необходимых для полноценного обеспечения региона. Все данные о поставках будут проверяться и вноситься в систему контроля транзита.

15 июля губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что регион продолжит развивать морские перевозки и будет добиваться уравнивания тарифов с железнодорожными.

14 июля Алиханов сообщил, что рекомендации Еврокомиссии (ЕК) сняли 80% ограничений по транзиту в Калининград. Он пояснил, что значительная часть грузов — до 700 тыс. т в год — до сих пор подпадает под ограничения из-за сохранившегося запрета на транзитные автомобильные грузовые перевозки.

Запрет на транзит ряда грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Вильнюс объяснил его исполнением пятого пакета санкций против РФ.

Ряд государств, в том числе все страны ЕС, вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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