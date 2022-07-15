В Калининграде ожидают первые поезда с санкционными товарами в ближайшие дни

Первые поезда с санкционными товарами отправятся в Калининградскую область в течение нескольких дней. Об этом 15 июля заявил губернатор региона Антон Алиханов.

«Мы добились в достаточно непростых условиях хорошего результата. Снят запрет на передвижение товаров железнодорожным транспортом. В течение ближайших дней Литва должна выпустить внутренний документ, который даст дополнительные разъяснения относительно действия контрольной службы, и тогда мы запустим первые поезда с цементом и прочими товарами», — написал Алиханов в Telegram.

При этом он отметил, что Калининградская область продолжит развивать морские перевозки и будет добиваться уравнивания тарифов с железнодорожными.

«Вместо двух судов, которые ходили в начале года, уже шесть кораблей на линии, в конце месяца выйдет еще один, в августе будет еще два. Мы обсуждали с вице-премьером Андреем Белоусовым субсидии морской линии, чтобы перевозка составляла столько же, сколько железнодорожная», — добавил Алиханов.

14 июля Алиханов сообщил, что рекомендации Еврокомиссии (ЕК) сняли 80% ограничений по транзиту в Калининград. Он отметил, что Калининградская область рассчитывает на возобновление полноценных поставок грузов по железной дороге через Литву в ближайшие дни, однако добавил, что решение по калининградскому транзиту неполное, работа еще требуется.

Также Алиханов пояснил, что значительная часть грузов — до 700 тыс. т в год — до сих пор подпадает под ограничения из-за сохранившегося запрета на транзитные автомобильные грузовые перевозки.

13 июля были опубликованы разъяснения ЕК по транзиту подпавших под западные санкции грузов в Калининградскую область через территорию Литвы. В них указано, что железнодорожный транзит разрешен с соблюдением ряда условий. Таким образом, железнодорожная перевозка в Калининградскую область нефти и нефтепродуктов, угля, стали, железа, дерева, цемента и других невоенных товаров не запрещена, но их транзит должен быть предметом целенаправленного и эффективного контроля со стороны властей стран ЕС.

В тот же день МИД Литвы отметил, что республика впредь будет придерживаться единой и скоординированной санкционной политики ЕС.

Запрет на транзит ряда грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Вильнюс объяснил его исполнением пятого пакета санкций против РФ. Ограничения касались перевозок железнодорожным транспортом, но Литва также распространила его на грузовые авто. В тот же день Алиханов назвал такое решение незаконным.

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