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Литовский ж/д перевозчик заявил о возобновлении транзита в Калининград

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Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
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«Литовские железные дороги» с 22 июля возобновили доставку санкционных грузов из РФ в Калининград. Об этом накануне сообщил представитель транспортной компании Мантас Дубаускас.

От общего к частичному: ЕС разрешил транзит грузов в Калининград по ж/д
Но поставки санкционных товаров фурами остались под запретом

По его словам, допускается провоз товаров, необходимых для полноценного обеспечения региона. Все данные о поставках будут проверяться и вноситься в систему контроля транзита.

Ранее, 15 июля, сообщалось, что первые поезда с санкционными товарами отправятся в Калининградскую область в течение нескольких дней. При этом губернатор региона Антон Алиханов отметил, что Калининградская область продолжит развивать морские перевозки и будет добиваться уравнивания тарифов с железнодорожными.

Накануне Алиханов сообщил о снятии 80% ограничений по транзиту в Калининград. Он отметил, что Калининградская область рассчитывает на возобновление полноценных поставок грузов по железной дороге через Литву в ближайшие дни, однако добавил, что решение по калининградскому транзиту неполное, работа еще требуется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подчеркнул, что работа и контакты по транзиту в Калининград будут продолжаться.

Кроме того, губернатор пояснил, что значительная часть грузов — до 700 тыс. т в год — до сих пор подпадает под ограничения из-за сохранившегося запрета на транзитные автомобильные грузовые перевозки.

До этого, 13 июля, были опубликованы разъяснения ЕК по транзиту подпавших под западные санкции грузов в Калининградскую область через территорию Литвы. В них указано, что железнодорожный транзит разрешен с соблюдением ряда условий. Таким образом, железнодорожная перевозка в Калининградскую область нефти и нефтепродуктов, угля, стали, железа, дерева, цемента и других невоенных товаров не запрещена, но их транзит должен быть предметом целенаправленного и эффективного контроля со стороны властей стран ЕС.

В тот же день в МИД Литвы отметили, что республика впредь будет придерживаться единой и скоординированной санкционной политики ЕС.

Запрет на транзит ряда грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Вильнюс объяснил его исполнением пятого пакета санкций против РФ. Ограничения касались перевозок железнодорожным транспортом, но Литва также распространила его на грузовые авто. В тот же день Алиханов назвал такое решение незаконным.

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