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Эрдоган посетит Сочи 5 августа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить Сочи 5 августа. Об этом сообщило агентство Anadolu на странице в Twitter.

Свобода вывоза: что вошло в соглашения между Россией, Украиной, Турцией и ООН
И когда подписанные в Стамбуле документы вступят в действие

Эрдоган проведет в городе только один день. Цели и задачи политика не называются, подробности его визита в Россию не раскрываются.

11 июля турецкий президент провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. В ходе переговоров обсуждалось выполнение программы ООН по созданию безопасных коридоров для вывоза зерна.

13 июля в Стамбуле завершилась встреча военных делегаций России, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна. В Минобороны РФ сообщили, что на переговорах были представлены предложения Москвы по вывозу зерна из черноморских портов. Украинская сторона, в свою очередь, заявила, что власти страны находятся в двух шагах от заключения соглашения с РФ по зерну.

19 июля состоялся трехсторонний саммит турецкого, иранского и российского лидеров — гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. Президент России также пообщался с лидерами Ирана и Турции.

21 июля появилась информация о том, что Турция может стать посредником в продаже странам Евросоюза (ЕС) российского газа, если прямая закупка топлива у РФ будет под запретом. Страна может продавать российский газ в Европу по существующим трубопроводам.

22 июля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Как пояснил российский министр, документ предполагает подключение ООН к снятию ограничений на экспорт.

В то же время стало известно, что украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

27 июня Турция сообщила о достижении консенсуса относительно создания операционного центра в Стамбуле по зерновому вопросу.

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