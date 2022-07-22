Турция может перепродавать в ЕС российский газ при эмбарго на него

Турция может стать посредником в продаже странам Евросоюза (ЕС) российского газа, если прямая закупка топлива у РФ будет под запретом. Об этом в четверг, 21 июля, заявил журналист Левент Йылмаз.

«В нынешней ситуации на ум приходит следующее предложение: Турция может продавать российский газ в Европу по существующим трубопроводам», — упомянул он в своей колонке для Yeni Safak.

Таким образом эксперт прокомментировал усугубившуюся ситуацию с энергообеспечением еврозоны из-за антироссийских санкций.

Также Йылмаз отметил, что для реализации предложенной им схемы потребуется заключить соответствующий договор с Москвой, который позволил бы Анкаре реэкспортировать закупаемое топливо в другие страны.

Ранее, 20 июля, Еврокомиссия (ЕК) предложила странам ЕС поставить цель сокращения спроса на газ на 15% на период с августа по апрель.

Тогда же представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон рассчитывает на запуск газопровода «Северный поток» как на возможность избежать энергетического кризиса в Европе в краткосрочной перспективе.

19 июля представитель ЕК Эрик Мамер заявил, что при подготовке к зиме рассматриваются все сценарии поставок газа в Европу по газопроводу «Северный поток», включая худший сценарий — вероятность того, что экспорт из РФ будет остановлен.

В тот же день агентство Reuters сообщало, что ЕК опубликует планы того, как страны Евросоюза могут сократить спрос на газ. Отмечалось, что государствам будет предложено ввести финансовые стимулы для компаний по сокращению использования газа, а также использовать государственную помощь для поощрения промышленности и электростанций к переходу на другие виды топлива.

Также 19 июля газета Financial Times написала, что ЕК в ближайшие дни намерена предложить входящим в Евросоюз странам принять целевые показатели сокращения потребления газа, которые могут стать обязательными.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты, а также грозит экологическими проблемами. Как отметил 17 мая Владимир Путин, европейские государства в долгосрочной перспективе стали территориями с высокими ценами на энергоресурсы. Он подчеркнул, что ЕС совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоресурсов.

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