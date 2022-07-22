Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские военные применили новейший дрон «Ласточка» в спецоперации
Мир
Турция может перепродавать в ЕС российский газ при эмбарго на него
Мир
Пентагон признал серьезный потенциал РФ в области дальнобойного оружия
Общество
Количество прокатных электросамокатов в Москве выросло на 40% за год
Наука
В РФ создали каталог отечественного научного оборудования
Общество
Минпромторг готов развивать фудшеринг в России
Экономика
Потребительская уверенность в России упала до минимума с 2015 года
Наука
Артемьев и Кристофоретти завершили выход в открытый космос
Общество
Вильфанд сообщил о засухе в ряде регионов России
Наука
Россиянка Кикина полетит к МКС на Crew Dragon не ранее конца сентября
Мир
Драупади Мурму избрана новым президентом Индии
Сюжет:

Турция может перепродавать в ЕС российский газ при эмбарго на него

Журналист Йылмаз: Турция сможет перепродавать в ЕС российский газ в случае эмбарго на него
0
Фото: РИА Новости/Стрингер
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Турция может стать посредником в продаже странам Евросоюза (ЕС) российского газа, если прямая закупка топлива у РФ будет под запретом. Об этом в четверг, 21 июля, заявил журналист Левент Йылмаз.

Закатить трубу: к чему приведут планы ЕС сократить потребление газа на 15%
Поможет ли это преодолеть энергокризис и при чем тут рецессия

«В нынешней ситуации на ум приходит следующее предложение: Турция может продавать российский газ в Европу по существующим трубопроводам», — упомянул он в своей колонке для Yeni Safak.

Таким образом эксперт прокомментировал усугубившуюся ситуацию с энергообеспечением еврозоны из-за антироссийских санкций.

Также Йылмаз отметил, что для реализации предложенной им схемы потребуется заключить соответствующий договор с Москвой, который позволил бы Анкаре реэкспортировать закупаемое топливо в другие страны.

Ранее, 20 июля, Еврокомиссия (ЕК) предложила странам ЕС поставить цель сокращения спроса на газ на 15% на период с августа по апрель.

Тогда же представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон рассчитывает на запуск газопровода «Северный поток» как на возможность избежать энергетического кризиса в Европе в краткосрочной перспективе.

19 июля представитель ЕК Эрик Мамер заявил, что при подготовке к зиме рассматриваются все сценарии поставок газа в Европу по газопроводу «Северный поток», включая худший сценарий — вероятность того, что экспорт из РФ будет остановлен.

В тот же день агентство Reuters сообщало, что ЕК опубликует планы того, как страны Евросоюза могут сократить спрос на газ. Отмечалось, что государствам будет предложено ввести финансовые стимулы для компаний по сокращению использования газа, а также использовать государственную помощь для поощрения промышленности и электростанций к переходу на другие виды топлива.

Также 19 июля газета Financial Times написала, что ЕК в ближайшие дни намерена предложить входящим в Евросоюз странам принять целевые показатели сокращения потребления газа, которые могут стать обязательными.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты, а также грозит экологическими проблемами. Как отметил 17 мая Владимир Путин, европейские государства в долгосрочной перспективе стали территориями с высокими ценами на энергоресурсы. Он подчеркнул, что ЕС совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоресурсов.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022