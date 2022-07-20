Реклама
Прямой эфир
Мир
Сирия решила разорвать дипотношения с Украиной
Мир
Лавров счел исчерпанным потенциал антироссийских санкций
Спорт
Карлсен отказался играть с Непомнящим за титул чемпиона мира по шахматам
Мир
ВС РФ уничтожили под Одессой свыше 200 украинских боевиков
Мир
Силы ЛНР взяли под контроль село Берестовое в ДНР
Мир
Путин заверил, что Россия поможет «привести в порядок» территории ДНР и ЛНР
Интернет
Роскомнадзор обязал поисковики сообщать о нарушениях закона в «Википедии»
Мир
Истребители ВКС РФ уничтожили в воздушном бою украинские Су-25 и МиГ-29
Мир
Bloomberg узнало о планах Киева согласовать отсрочку выплаты внешнего долга
Мир
Экс-посол Украины в ФРГ Мельник нагрубил премьеру Саксонии
Мир
Власти Финляндии усилили ограничения в отношении россиян
Сюжет:

ЕК предложила сократить спрос на газ в ЕС на 15% с августа по апрель

0
Фото: Global Look Press/dpa/Jens Büttner
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Еврокомиссия (ЕК) предложила странам Евросоюза (ЕС) поставить цель сокращения спроса на газ на 15% на период с августа по апрель. Об этом сообщается 20 июля в пресс-релизе организации.

С газа на газ: в Германии опасаются полной остановки «Северного потока»
Берлин надеется, что возврат турбины из Канады поможет возобновить поставки российского топлива в полном объеме

«Комиссия предлагает новое регулирование Совета (стран ЕС) о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ. В новом регулировании могла бы быть поставлена ​​цель для всех государств-членов снизить спрос на газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года», — говорится в сообщении.

Это могло бы дать ЕК возможность объявить «предупреждение союза» о безопасности снабжения и наложить обязательное снижение спроса на газ для всех государств-членов.

О планах председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен вынудить страны ЕС экономить газ сообщало немецкое издание Die Welt еще накануне. Согласно списку действий в чрезвычайной ситуации с газом, все страны союза должны будут в добровольном порядке сократить потребление голубого топлива.

Как сообщало агентство Reuters, 20 июля ЕК опубликует планы того, как страны Евросоюза могут сократить спрос на газ. В частности, государствам будет предложено ввести финансовые стимулы для компаний по сокращению использования газа, а также использовать государственную помощь для поощрения промышленности и электростанций к переходу на другие виды топлива.

Кроме того, 19 июля газета Financial Times написала, что ЕК в ближайшие дни намерена предложить входящим в Евросоюз странам принять целевые показатели сокращения потребления газа, которые могут стать обязательными.

До этого, 10 июля, Bild сообщила, что в Германии начали готовиться к зиме, создавая залы для неспособных оплачивать отопление людей. Автор статьи пишет, что данные многофункциональные помещения, где прежде проходили спортивные мероприятия, выставки и концерты, уже использовались в качестве центра вакцинации во время пандемии коронавируса, а теперь там будут установлены кровати и доступное тепло.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022