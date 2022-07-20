ЕК предложила сократить спрос на газ в ЕС на 15% с августа по апрель

Еврокомиссия (ЕК) предложила странам Евросоюза (ЕС) поставить цель сокращения спроса на газ на 15% на период с августа по апрель. Об этом сообщается 20 июля в пресс-релизе организации.

«Комиссия предлагает новое регулирование Совета (стран ЕС) о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ. В новом регулировании могла бы быть поставлена ​​цель для всех государств-членов снизить спрос на газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года», — говорится в сообщении.

Это могло бы дать ЕК возможность объявить «предупреждение союза» о безопасности снабжения и наложить обязательное снижение спроса на газ для всех государств-членов.

О планах председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен вынудить страны ЕС экономить газ сообщало немецкое издание Die Welt еще накануне. Согласно списку действий в чрезвычайной ситуации с газом, все страны союза должны будут в добровольном порядке сократить потребление голубого топлива.

Как сообщало агентство Reuters, 20 июля ЕК опубликует планы того, как страны Евросоюза могут сократить спрос на газ. В частности, государствам будет предложено ввести финансовые стимулы для компаний по сокращению использования газа, а также использовать государственную помощь для поощрения промышленности и электростанций к переходу на другие виды топлива.

Кроме того, 19 июля газета Financial Times написала, что ЕК в ближайшие дни намерена предложить входящим в Евросоюз странам принять целевые показатели сокращения потребления газа, которые могут стать обязательными.

До этого, 10 июля, Bild сообщила, что в Германии начали готовиться к зиме, создавая залы для неспособных оплачивать отопление людей. Автор статьи пишет, что данные многофункциональные помещения, где прежде проходили спортивные мероприятия, выставки и концерты, уже использовались в качестве центра вакцинации во время пандемии коронавируса, а теперь там будут установлены кровати и доступное тепло.