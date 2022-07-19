В Еврокомиссии назвали худший сценарий при подготовке к зиме

Европейская комиссия, готовясь к зиме, рассматривает все сценарии поставок газа в Европу по газопроводу «Северный поток», включая худший сценарий — вероятность того, что экспорт из РФ будет остановлен. Об этом на брифинге 19 июля заявил журналистам представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

«Мы работаем над всеми возможными сценариями, и один из сценариев, который мы должны учитывать при планировании на случай непредвиденных обстоятельств, — это вероятность того, что поставки не возобновятся. <...> Готовимся к зиме, основываясь на наихудшем возможном сценарии», — приводит его слова Reuters.

Как уточняет агентство, в среду, 20 июля, ЕК опубликует планы того, как страны Евросоюза могут сократить спрос на газ в связи с тем, что Брюссель готовится к дальнейшему сокращению поставок российского энергоресурса. Согласно проекту, государствам будет предложено ввести финансовые стимулы для компаний по сокращению использования газа, а также использовать государственную помощь для поощрения промышленности и электростанций к переходу на другие виды топлива.

Ранее в этот день издание The Wall Street Journal сообщило, что в Брюсселе не надеются на возобновление поставок топлива из РФ в Европу по газопроводу «Северный поток» после проведения планового ремонта.

Накануне газета Financial Times написала, что ЕК в ближайшие дни намерена предложить входящим в Евросоюз странам принять целевые показатели сокращения потребления газа, которые могут стать обязательными.

Обозреватель американского журнала Fоreign Policy Кристина Лу 14 июля выразила мнение, что Европа не в силах справиться с энергетическим кризисом, ей грозит дефицит газа.

«Газпром» 14 июня сообщил о снижении поставок по «Северному потоку» из-за задержки в ремонте турбин в Канаде, компания Siemens из-за антироссийских санкций не могла вернуть турбину. В июне приток газа по газопроводу снизился до 40% от его мощностей.

Канада 17 июля отправила турбину в Германию. Для доставки оборудования понадобится около пяти-семи дней, наладка продлится еще четыре дня и ориентировочно завершится 24 июля.