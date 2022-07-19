Еврокомиссия не ожидает возобновления поставок по «Северному потоку»

В Еврокомиссии (ЕК) не надеятся, что поставки газа из России в Европу по газопроводу «Северный Поток» возобновятся после проведения планового ремонта. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на слова еврокомиссара по бюджету Йоханнеса Хана.

«Мы работаем, исходя из предположения, что его [трубопровода] работа не возобновится», — рассказал Хан в ходе своего визита в Сингапур.

11 июля компания Nord Stream AG сообщала, что поставки по «Северному потоку – 1» прекращены с 7:00 мск понедельника, 11 июля. Отмечалось, что работа приостановлена с целью организации профилактических работ, где будут тестироваться механические компоненты и системы автоматизации.

Таким образом, с 11 июля газопровод находится на плановом техобслуживании. Установленный срок завершения работ - 24 июля.

Техобслуживание было запланировано заранее и согласовано с партнерами по транспортировке, Москва не раз отмечала, что здесь нет никакой политической подоплеки.

Ранее, в июне, приток газа по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. Как отмечал «Газпром» во много это было связано с невозвращением Канадой одной из турбин для компрессорной станции «Портовая».

Турбина находилась на техобслуживании в Канаде с середины июня. Из-за антироссийских санкций Оттавы компания не могла их вернуть. Позднее после обсуждений с Германий Канада приняла решение о возвращении турбины.