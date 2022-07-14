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В США предрекли Европе «зиму недовольства» из-за дефицита газа

Foreign Policy пишет, что Европа не в силах справиться с энергетическим кризисом
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Фото: Global Look Press/Marijan Murat
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Европа не в силах справиться с энергетическим кризисом, ей грозит дефицит газа. Такое мнение выразила обозреватель американского журнала Fоreign Policy Кристина Лу.

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«Грядет «зима недовольства». Нормирование и закрытие предприятий вполне могут стать новой реальностью», — отметила она 11 июля.

Журналист указала, что обычно европейские страны заполняют газовые хранилища в летний период, но сейчас перспективы поставок топлива весьма неопределенные.

Лу напомнила, что жители Европы уже выражают недовольство из-за увеличения цен на товары и инфляционного давления. Обозреватель предположила, что сильнее всего кризис ударил по Германии, которая вынуждена вводить многочисленные ограничения ради экономии энергии, пишет «Газета.Ru».

Европейские лидеры продолжат поиски энергоресурсов, пытаясь обеспечить достаточные объемы поставок, но надеяться они могут только на «мягкую» зиму, считает обозреватель.

Накануне сообщалось, что Евросоюз планирует принять ряд неотложных мер в экономике, чтобы смягчить последствия при внезапной остановке поставок российского газа. Так, Еврокомиссия рекомендует странам переходить на другой вид топлива как в промышленности, так и в производстве электроэнергии. Кроме того, будет предложено поощрять снижение потребления энергоресурса крупными предприятиями, а также проводить информационные кампании по сокращению отопления и охлаждения.

12 июля обозреватель британской газеты The Telegraph Рейчел Миллард со ссылкой на опрошенных специалистов, написал, что Европу ждет величайший энергетический шок, если Россия прекратит поставки газа по газопроводу «Северный поток – 1».

Страны Евросоюза уже начали готовиться к зиме, они планируют заполнить газохранилища до наступления холодов. Однако, согласно прогнозу европейских аналитиков, СП-1 возобновит прокачку на 40% и этого не хватит, чтобы удовлетворить потребности ЕС. Если объемы поставок по газопроводу не увеличат, хранилища удастся заполнить только на 70% к концу года, полагают эксперты.

С начала российской спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против РФ. Они коснулись энергетического сектора, поставок высокотехнологичной и сельскохозяйственной продукции, а также транспортных перевозок. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Президент РФ Владимир Путин отмечал в апреле, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены, а инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

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