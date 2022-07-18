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СМИ узнали о намерении ЕС призвать страны сократить потребление газа

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Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn
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Еврокомиссия (ЕК) в ближайшие дни намерена предложить входящим в Евросоюз (ЕС) странам принять целевые показатели сокращения потребления газа, которые, в случае перебоев с поставками из России, возможно, могут стать обязательными. Об этом сообщило 18 июля издание Financial Times.

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По данным газеты, ЕК собирается призвать государства союза немедленно снизить потребление газа, так как если не экономить топливо, его может не хватить зимой. В документе отмечено, что совместные действия стран сейчас будут «менее разрушительными и дорогостоящими».

В этот же день глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе заявил, что Еврокомиссия рассмотрит 20 июля действия Евросоюза на случай прекращения поставок российского газа.

Также 18 июля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что новый пакет антироссийских санкций Евросоюза согласован, и он не содержит запрета на транспортировку энергоносителей. Новые санкции, в частности, ограничат госзакупки, прием депозитов, запретят оказание предприятиям и госструктурам России аудита и бухгалтерских услуг.

14 июля обозреватель американского журнала Fоreign Policy Кристина Лу выразила мнение, что Европа не в силах справиться с энергетическим кризисом, ей грозит дефицит газа.

Страны Евросоюза уже начали готовиться к зиме, они планируют заполнить газохранилища до наступления холодов. Однако, согласно прогнозу европейских аналитиков, СП-1 возобновит прокачку на 40%, и этого не хватит, чтобы удовлетворить потребности ЕС. Если объемы поставок по газопроводу не увеличат, хранилища удастся заполнить только на 70% к концу года, полагают эксперты.

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