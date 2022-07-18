МИД Венгрии раскрыл содержание нового пакета санкций ЕС против России

Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза согласован, он не содержит запрета на транспортировку энергоносителей. Об этом 18 июля по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, рестрикции также не коснутся «Газпромбанка».

Новые санкции, в частности, ограничивают госзакупки, прием депозитов, запрет на оказание предприятиям и госструктурам России аудита и бухгалтерских услуг.

В новый санкционный список ЕС попали 48 россиян и девять организаций, в том числе Сбербанк, подчеркнул венгерский министр.

13 июля глава венгерской дипломатии выступил с аналогичным заявлением, в котором сказал, что Будапешт не поддержит эмбарго на газ из России, как и новый пакет санкций Евросоюза, если в него будут включены ограничения против «Газпрома» или Газпромбанка.

Как он отмечал, Венгрия физически не может отказаться от использования российских энергоносителей, заменив их поставками топлива из других стран.

Также в июле агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз планирует предложить новый пакет санкций против России уже в ближайшие недели. По информации агентства, некоторые государства — члены ЕС настаивают на ограничении импорта газа из РФ.

14 июня Сийярто отмечал, что власти Венгрии и Австрии не готовы обсуждать введение санкций в отношении поставок природного газа из РФ. Он отмечал, что на первом месте при введении санкций против РФ должны быть национальные интересы стран, объявляющих об ограничениях.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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