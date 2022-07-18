Реклама
Прямой эфир
Мир
В ЛНР заявили о продолжении боев за окрестности Северска
Экономика
ЦБ снизил официальный курс доллара на 19 июля до 57 рублей
Экономика
Путин предрек выход РФ на траекторию опережающего развития
Общество
H&M с 1 августа начнет открывать магазины в России для распродажи
Мир
Захарова ответила на слова Трасс о готовности «осадить» Лаврова
Политика
Путин назвал снижение бедности в России основной целью правительства
Мир
Силы ДНР взяли Авдеевку в полукольцо
Экономика
«Газпром» сообщил о новом рекорде объема поставок газа в Китай по «Силе Сибири»
Мир
Кулеба заявил, что переговоры с Россией возможны после ее поражения
Интернет
Суд назначил Google новый оборотный штраф в 21 млрд рублей
Мир
Чехия выступила за пересмотр основ отношений России и Евросоюза
Сюжет:

МИД Венгрии раскрыл содержание нового пакета санкций ЕС против России

Глава МИД Венгрии Сийярто: согласован седьмой пакет санкций против РФ
0
Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза согласован, он не содержит запрета на транспортировку энергоносителей. Об этом 18 июля по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Семь назло: что будет в новом пакете санкций ЕС против РФ
И на какие ограничения европейцы уже не готовы сами

По его словам, рестрикции также не коснутся «Газпромбанка».

Новые санкции, в частности, ограничивают госзакупки, прием депозитов, запрет на оказание предприятиям и госструктурам России аудита и бухгалтерских услуг.

В новый санкционный список ЕС попали 48 россиян и девять организаций, в том числе Сбербанк, подчеркнул венгерский министр.

13 июля глава венгерской дипломатии выступил с аналогичным заявлением, в котором сказал, что Будапешт не поддержит эмбарго на газ из России, как и новый пакет санкций Евросоюза, если в него будут включены ограничения против «Газпрома» или Газпромбанка.

Как он отмечал, Венгрия физически не может отказаться от использования российских энергоносителей, заменив их поставками топлива из других стран.

Также в июле агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз планирует предложить новый пакет санкций против России уже в ближайшие недели. По информации агентства, некоторые государства — члены ЕС настаивают на ограничении импорта газа из РФ.

14 июня Сийярто отмечал, что власти Венгрии и Австрии не готовы обсуждать введение санкций в отношении поставок природного газа из РФ. Он отмечал, что на первом месте при введении санкций против РФ должны быть национальные интересы стран, объявляющих об ограничениях.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022