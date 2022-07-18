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ЕК рассмотрит действия ЕС на случай прекращения поставок российского газа

Боррель: Еврокомиссия 20 июля рассмотрит действия ЕС на случай прекращения поставок российского газа
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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Еврокомиссия (ЕК) рассмотрит 20 июля действия Евросоюза на случай прекращения поставок российского газа. Об этом в понедельник, 18 июля, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.

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«Еврокомиссия 20 июля на заседании коллегии рассмотрит этот вопрос, чтобы не было никаких сценариев. В любом случае мы будем готовы», — заявил он, отвечая на вопрос о наиболее вероятных сценариях, если Россия полностью перекроет газ для Евросоюза.

Также Боррель подчеркнул, что ситуация с поставками на ближайший период вызывает больше всего опасений. Он подчеркнул, что ЕС необходимо соблюдать бдительность, так как никто не знает, что «может произойти этим летом».

«Мы не обсуждаем санкции (против газа РФ. — Ред.), мы обсуждаем значительное снижение поставок российского газа. Мы будем готовы к этому, это будет непростой сценарий, но мы должны быть готовы к нему», — сказал он.

Ранее в этот день министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что новый пакет антироссийских санкций Евросоюза согласован, он не содержит запрета на транспортировку энергоносителей. Новые санкции, в частности, ограничат госзакупки, прием депозитов, запретят оказание предприятиям и госструктурам России аудита и бухгалтерских услуг.

11 июля первый замглавы ЕК Валдис Домбровскис отметил, что полное прекращение поставок газа из России — это не основной сценарий Евросоюза. Однако, по его словам, такой риск имеется.

В тот же день компания-оператор магистрали Nord Stream AG сообщила о том, что поставки газа по «Северному потоку» прекращены с 7:00. Работа приостановлена для организации профилактических работ, где будут тестироваться механические компоненты и системы автоматизации. Ориентировочно техобслуживание завершится 21 июля.

Отраслевые эксперты рассказали «Известиям», что остановка поставок газа по «Северному потоку» может вызвать рост цен сырья на рынке ЕС, несмотря на возвращение из Канады турбины Siemens.

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