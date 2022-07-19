Путин, Эрдоган и Раиси начали саммит стран — гарантов астанинского процесса

Главы государств — гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Эбрахим Раиси и Реджеп Тайип Эрдоган начали трехсторонний саммит во вторник, 19 июля.

«В целом совместная работа России, Ирана и Турции по содействию комплексному разрешению кризиса в Сирии является весьма результативной. Благодаря помощи, поддержке наших стран в Сирии заметно снизился уровень насилия, возрождается мирная жизнь, постепенно идет восстановление экономики и социальной сферы», — сказал российский лидер.

Он отметил, что особую обеспокоенность вызывает положение дел на неподконтрольных сирийским властям территориях.

«Видим, что из данных районов исходят реальные угрозы преступности, экстремизма, сепаратизма. Во многом этому способствует деструктивная линия западных государств во главе с Соединенными Штатами», — подчеркнул Путин.

Ранее в этот день президент России пообщался с лидерами Ирана и Турции по отдельности.

Предыдущая, 17-я международная встреча по Сирии в астанинском формате прошла 21–22 декабря в столице Казахстана.

16-я международная встреча высокого уровня по Сирии в астанинском формате проходила с 7 по 8 июля 2021 года в Нур-Султане. Тогда Россия, Иран и Турция подчеркнули, что не приемлют незаконный захват и передачу доходов от продажи нефти, принадлежащей Сирии.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территории страны от боевиков.

Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. Первая встреча в астанинском форме по Сирии состоялась в январе 2017 года. Странами — гарантами перемирия в Сирии выступили Россия, Иран и Турция.