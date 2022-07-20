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Евросоюз решил готовиться впервые провести зиму без российского газа
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Евросоюз решил готовиться впервые провести зиму без российского газа

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rafael Henrique
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Европейский союз принял решение готовиться впервые провести зиму без газа из России. Об этом 20 июля заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

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«Мы приняли решение: мы готовимся к зиме без российского газа. Чтобы продержаться эту зиму и, возможно, следующую зиму, государства ЕС могут продлить работу своих атомных электростанций или угольных станций», — сказал он на брифинге.

Замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс в свою очередь подчеркнул важность перехода на альтернативную энергетику, которая впервые стала рентабельной в условиях крайне высоких цен на газ.

Ранее в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в случае отказа стран Европы от российских энергоносителей Россия переориентирует рынок поставок без серьезных потерь. По словам министра, Москва не будет радоваться проблемам Европы в энергетике, но и переживать особо не станет.

Накануне издание The Wall Street Journal сообщило, что в Брюсселе не надеются на возобновление поставок топлива из РФ в Европу по газопроводу «Северный поток» после проведения планового ремонта. Он должен продлиться до 21 июля.

До этого, 8 июля, президент РФ Владимир Путин заявил, что, невзирая на колоссальное санкционное давление, в российском топливном секторе сохраняется стабильность, а по отдельным показателям заметен рост.

Турбины, необходимые для обслуживания «Северного потока», находились на техобслуживании в Канаде с середины июня. Из-за санкций Оттавы компания не могла их вернуть в Россию. Из-за этого «Газпром» объявил об остановке трех газоперекачивающих агрегатов.

В связи с этим пострадала Германия, приток газа в страну по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В ФРГ начался газовый кризис. Спустя несколько недель пребывания в этом состоянии Германия обратилась к Канаде с просьбой вернуть отремонтированные турбины.

10 июля агентство Reuters сообщило, что Оттава вернет отремонтированные турбины по просьбе ФРГ, несмотря на антироссийские санкции. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 13 июля заявил, что решение по передаче турбины Германии было «трудным».

Запад начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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