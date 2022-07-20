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Сюжет:

Лавров рассказал о действиях РФ при отказе ЕС от российских энергоносителей

Лавров: Россия переориентируется без серьезных потерь в случае отказа Европы от энергоносителей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Если страны Европы откажутся от российских энергоносителей, то Россия переориентирует рынок поставок без серьезных потерь. Об этом заявил 20 июля глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

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В мире существует устойчивый спрос на российские энергоносители, подчеркнул министр. Лавров также отметил готовность России запустить газопровод «Северный поток 2», находящийся под давлением.

«Но уже в нынешней ситуации 50% объема, которые для этого газопровода были предназначены, уже зарезервированы для нашего внутреннего потребления — как для целей отопления, так и для целей химической промышленности и для других промышленных задач», — предупредил он.

По словам министра, Москва не будет радоваться проблемам Европы в энергетике, но и переживать особо не станет.

«Я не думаю, что в их интересах полностью разорвать все связи с нами и перейти на сжиженный природный газ, который американцы пытаются им всучить», — заключил глава российской дипломатии.

Ранее в этот день читатели немецкого издания Die Welt потребовали от правительства Германии обеспечить энергетическую безопасность страны и пустить в эксплуатацию газопровод «Северный поток – 2». Они обратили внимание на бессмысленность вводимых Западом санкций.

19 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что поставки газа в Европу могут быть увеличены в случае сертификации и запуска трубопровода «Северный поток – 2». При этом президент отмечал, что РФ должно переориентироваться в своих поставках на заинтересованные рынки.

Накануне стало известно, что немецкая энергетическая компания Uniper начала отбирать газ из своих хранилищ и предупредила клиентов о возможном росте цен.

16 июля глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер, в настоящее время резервуары для хранения топлива страны заполнены почти на 65%. Этого не хватит, чтобы пережить зиму без поставок из России.

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