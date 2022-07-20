Лавров рассказал о действиях РФ при отказе ЕС от российских энергоносителей
Если страны Европы откажутся от российских энергоносителей, то Россия переориентирует рынок поставок без серьезных потерь. Об этом заявил 20 июля глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.
В мире существует устойчивый спрос на российские энергоносители, подчеркнул министр. Лавров также отметил готовность России запустить газопровод «Северный поток – 2», находящийся под давлением.
«Но уже в нынешней ситуации 50% объема, которые для этого газопровода были предназначены, уже зарезервированы для нашего внутреннего потребления — как для целей отопления, так и для целей химической промышленности и для других промышленных задач», — предупредил он.
По словам министра, Москва не будет радоваться проблемам Европы в энергетике, но и переживать особо не станет.
«Я не думаю, что в их интересах полностью разорвать все связи с нами и перейти на сжиженный природный газ, который американцы пытаются им всучить», — заключил глава российской дипломатии.
Ранее в этот день читатели немецкого издания Die Welt потребовали от правительства Германии обеспечить энергетическую безопасность страны и пустить в эксплуатацию газопровод «Северный поток – 2». Они обратили внимание на бессмысленность вводимых Западом санкций.
19 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что поставки газа в Европу могут быть увеличены в случае сертификации и запуска трубопровода «Северный поток – 2». При этом президент отмечал, что РФ должно переориентироваться в своих поставках на заинтересованные рынки.
Накануне стало известно, что немецкая энергетическая компания Uniper начала отбирать газ из своих хранилищ и предупредила клиентов о возможном росте цен.
16 июля глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер, в настоящее время резервуары для хранения топлива страны заполнены почти на 65%. Этого не хватит, чтобы пережить зиму без поставок из России.