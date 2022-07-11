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В ДНР сообщили об обстреле Новобахмутовки из «Градов» со стороны ВСУ

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом в понедельник, 11 июля, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (Вооруженных формирований Украины —Ред.) по направлению: 00:20 — н.п. Авдеевка — н.п. Новобахмутовка: выпущено шесть ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Также отмечается, что ВСУ в 23:20 обстреляли Новобахмутовку, было выпущено три снаряда калибром 152 мм.

Накануне военный корреспондент «Известий» Роман Польшаков показал, как ВСУ наносят удары по Калининскому району Донецка.

Ранее в этот же день военкор Валентин Трушнин сообщил, что Донецк заволокло дымом из-за образовавшегося пожара после очередных обстрелов со стороны ВСУ. По его словам, в городе ощущается сильный запах гари.

Утром в воскресенье в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщали об обстреле ВСУ Кировского района Донецка. Украинские боевики выпустили пять снарядов калибра 155 мм из тяжелого вооружения. Обстрел произошел в 7:55 по местному времени. Затем в течение дня было нанесено еще несколько ударов.

Днем ранее сообщалось, что ВСУ выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» по западной части Донецка. По словам мэра города Алексея Кулемзина, в результате обстрела два человека погибли, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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