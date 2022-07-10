Военкор «Известий» показал прилет снаряда ВСУ по Калининскому району Донецка

Военный корреспондент «Известий» Роман Польшаков 10 июля показал, как вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по Калининскому району Донецка.

Журналист полагает, что украинские националисты пытаются попасть по шахте.

На кадрах видно, что над местом между домами, куда пришелся удар, поднимаются клубы дыма.

Ранее в этот же день военкор Валентин Трушнин сообщил, что Донецк заволокло дымом из-за образовавшегося пожара после очередных обстрелов со стороны ВСУ. По его словам, в городе ощущается сильный запах гари.

Утром в воскресенье в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщали об обстреле ВСУ Кировского района Донецка. Украинские боевики выпустили пять снарядов калибра 155 мм из тяжелого вооружения. Обстрел произошел в 7:55 по местному времени. Затем в течение дня было нанесено еще несколько ударов.

Днем ранее сообщалось, что ВСУ выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» по западной части Донецка. По словам мэра города Алексея Кулемзина, в результате обстрела два человека погибли, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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